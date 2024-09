13-15.09: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Ł3 nasi piłkarze zagrają z Rakowem Częstochowa, ale niestety na trybunach zabraknie kibiców gości, którzy ukarani zostali zakazem wyjazdowym. W sobotę Legia II Warszawa zmierzy się w LTC z Polonią Lidzbark Warmiński. Z kolei na Bemowie koszykarze Legii zagrają sparing z czeskim BK Opava, który będą mogli obejrzeć posiadacze karnetów na mecze koszykarzy na nadchodzący sezon. Rugbistki Legii rozpoczną sezon 2024/25 sobotnim turniejem w Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 58/64). Po fazie grupowej legionistki od 14:40 zagrają w fazie pucharowej, a na 17:00 zaplanowany jest finał. Mateusz Kania rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Świata w jeździe szybkiej na rolkach - startować będzie w kilku konkurencjach na torze i ulicy. Kilku pięściarzy Legii rywalizuje w Toruniu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Pięcioboiści Legii startują na Mistrzostwach Świata do lat 17 w Portugalii - Hanna Jakubowska, Antoni Cisek oraz Maksymilian Dobosz.

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl LEGIA 3-1 Rakow ! "L" !!! odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl Legionistki W. 3-1 Lech / UAM P. ! "L' !!! odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl Olimpia G. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl Zaglebie S. 2-2 Pogon G.M. odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl Lechia 1-2 Radomiak odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl LEGIA II. 3-1 Polonia L.W. ! "L" !!! odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.orange.pl FC Den Bosch 2-2 FC Den Haag odpowiedz

