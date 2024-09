Przed Legią jeszcze cztery gry kontrolne przed rozpoczęciem sezonu - w przyszły weekend legioniści dwukrotnie zagrają na Bemowie z czeskim BK Opava. Sobotni mecz o 17:30 będzie otwarty dla publiczności (dla posiadaczy karnetów na sezon 2024/25), niedzielny odbędzie się zamknięty dla fanów. Następnie Legia pojedzie na dwa mecze do Torunia - 20 września zagra w Arenie Toruń ze Spójnią Stargard, a dzień później o 18:00 z Twardymi Piernikami Toruń. Sezon 2024/25 rozpoczniemy od meczu w Radomiu ze Śląskiem Wrocław w półfinale turnieju im. Adama Wójcika o Superpuchar Polski. Dzień później odbędzie się finał. Pierwszy mecz Orlen Basket Ligi rozegramy 4 października z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a dwa dni wcześniej, również na Bemowie, legionistów czeka inauguracyjny mecz ENBL z Fyllingen Lions. Sparing: JDA Dijon Basket 90-64 Legia Warszawa Kwarty: 24-26, 27-10, 18-21, 21-7 Legia [punkty, (celne za trzy)] 0. Kameron McGusty 10 (1) 1. Jawun Ewans 4 (1) 3. Andrzej Pluta 0 4. Marcin Wieluński 3 (1) 10. Mate Vucić 0 15. Ojars Silnis 10 (2) 21. Julian Dąbrowski 5 23. Michał Kolenda (k) 10 (2) 24. Dzmitry Ryuny 6 25. Dominik Grudziński 8 (1) 32. Maksymilian Wilczek 8 trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik DJA: Markis McDuffie 22 (1), Jean-Philippe Dally 16 (4), Ilias Kamardine 12, Kyler Edwards 9 (1), Axel Julien (k) 7, Gavin Ware 7 (1), Allan Dokossi 6, Christian Sengfelder 5 (1), Joshua Obiesie 4, Romain Ducote 2. Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

W meczu finałowym weekendowego turnieju we francuskim Luxeuil-les-Bains koszykarze Legii Warszawa wyraźnie przegrali z JDA Dijon Basket 64-90. W barwach Legii po raz drugi wystąpił testowany białoruski skrzydłowy, Dzmitry Ryuny. Na turnieju zabrakło jeszcze pozyskanego niedawno amerykańskiego środkowego, Shawna Jonesa.

