Liczna grupa legionistów na meczu Olimpii z Zagłębiem

Wcześniej fani Legii, Olimpii i Zagłębia zebrali się pod miejskim ratuszem w Elblągu, domagając się nowego stadionu dla Olimpii - był m.in. doskonale znany również z Łazienkowskiej baner "Nowy stadion dla Elbląga", z którego hasło skandowali zebrani kibice. Później cała grupa ruszyła pochodem w stronę stadionu z flagami na czele, a także płonącą pirotechniką. W trakcie meczu, wygranego przez piłkarzy Olimpii aż 4-1, miała miejsce typowo zgodowa atmosfera. Ultrasi zaprezentowali oprawę - okazjonalną, zgodową sektorówkę "Olimpia - Zagłębie", świece dymne w barwach Olimpii i Zagłębia nad płótnami w barwach obu klubów, a także transparent. Atrakcje ultras zwieńczyło flagowisko w barwach obu klubów. Po meczu fani wszystkich zebranych ekip udali się do okolicznych knajp, w których integracja trwała do późnych godzin nocnych. Legia, Olimpia, Zagłębie! fot. Rafał

