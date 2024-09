Pawluk i Józefowski mistrzami Polski w kl. 505

W Dziwnowie zakończyły się trzydniowe mistrzostwa Polski w żeglarskiej klasie 505. Złoty medal wywalczyli Kuba Pawluk (Sailing Legia) oraz Marcin Józefowski (Golden Boats Academy Warszawa). Łącznie rozegrano 10 wyścigów, w których legioniści zajmowali kolejno miejsca: 1, 1, 1, 3, 3, 2, 4, 6* i 3. To już czwarty złoty medal Pawluka i Józefowskiego w mistrzostwach Polski kl. 505.

