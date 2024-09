Graffiti

Nowe legijne graffiti (410)

Poniedziałek, 9 września 2024 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie w niedzielę namalowali bajkowe graffiti, oczywiście z legijnymi akcentami, przy wejściu do jednego z przedszkoli. "Malowanie podwodnego świata w upale było lekką udręką, ale mamy nadzieję, że jutro przedszkolaki z uśmiechami na twarzach powitają nowy tydzień oraz Nemo, Arielkę i bąbelki.

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania pracy zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży naszych gadżetów oraz tego co wrzucacie do naszych puch za co dziękujemy" - poinformowali legioniści.