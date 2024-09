Mikołajewska 10. na MŚ w Skate Cross

Zawodniczka sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa, Alicja Mikołajewska ma za sobą debiut na Mistrzostwach Świata we Włoszech w konkurencji Skate Cross (wyścigi na rolkach po torze przeszkód). Legionistka w rywalizacji juniorek zajęła 10. miejsce z wynikiem 46.108 sekundy. W drugim przejeździe nasza zawodniczka miała czas 46.236 sekundy. Zwyciężyła Francuzka, Nina Campeas z wynikiem 42.329s. W rywalizacji drużynowej, Alicja, wraz z Hanną Rudz i Zofią Wiśniowską zajęły miejsce 8.

