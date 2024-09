Trwają nabory do Legia Athletics

Aktualnie sekcja jest na etapie tworzenia grup treningowych oraz naborów. By wstąpić do Legia Athletics należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy . Dodatkowe informacje można uzyskać także mailowo: info@legiaathletics.com

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

korba - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Taaa... musi buć 'z anigelska', no musi, bo przecież inaczej się nie da :/ odpowiedz

Tony Adams - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Legia Athletics? Kolejne korpo pier?

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają" odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.