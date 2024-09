Fani Legii Warszawa, działający w licznych grupach i dzielnicach, w ostatnim tygodniu rozdali tysiące legijnych planów lekcji uczniom warszawskich szkół. Wszystko po to, by nauka w obecnym roku szkolnym była przyjemniejsza. Przygotowanie legijnych planów lekcji wsparło finansowo SKLW.

Beka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oczywiście zrobili to bezinteresownie xdd odpowiedz

