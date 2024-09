Ce(L)ownik: Jaki wynik meczu Legia - Raków?

Wtorek, 10 września 2024 r. 09:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od kilku spotkań w naszym serwisie dostępna jest opcja szybkiego typowania wyniku najbliższego meczu Legii Warszawa. Korzystacie z niej bardzo chętnie, więc chętnie dzielimy się statystykami waszych typowań.



Przed starciem z Rakowem Częstochowa oddaliście już 1700 typów.