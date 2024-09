KSW: W listopadzie walka Wrzoska w Gliwicach

Arkadiusz Wrzosek 16 listopada wróci do klatki podczas setnej gali KSW, która odbędzie się w Gliwicach. Nieoficjalnie wiadomo już, że legionista zmierzy się w kat. 120,2kg z Matheusem Scheffelem, który może pochwalić się bilansem 18-11 i obecnie znajduje się na drugim miejscu w rankingu. Scheffel podczas KSW97 pokonał Szymona Bajora. Arek Wrzosek ma bilans 5-0, a w ostatniej walce pokonał Artura Szpilkę.

