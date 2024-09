Futsal

Legia Warszawa 2-1 Red Dragons Pniewy

Sobota, 28 września 2024 r. 17:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrała z zespołem Red Dragons Pniewy 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 6 października, na wyjeździe z We-Met Futsal Club Kamienica Królewska.









Początek spotkania zdecydowanie należał do Legii, która od razu mocno zaatakowała rywala. W 7. minucie mocny strzał na bramkę oddał Rui Pinto, jednak bramkarz zdołał obrobić to uderzenie. W odpowiedzi rywale trafili w słupek. W 13. minucie doskonałą sytuację miał Rui Pinto, ale ponownie dobrą interwencją popisał się bramkarz. W 19. minucie po skutecznym kontrataku na listę strzelców wpisał się Michał Klaus, dając prowadzenie Legii 1-0. Niespełna minutę później na 2-0 podwyższył Fabinho, który dostał świetne podanie od Andre Luiza i nie pozostało mu nic innego, jak z najbliższej odległości wbić ją do bramki.



Na początku drugiej połowy do głosu doszli goście. W 27. minucie dobrze uderzał Kostecki, jednak Warszawski nie dał się zaskoczyć i pewnie interweniował nogami. W 34. minucie bramkę kontaktową zdobył po zamieszaniu Piotr Błaszyk. Na niespełna 4 minuty przed końcem goście zdecydowali się na wycofanie bramkarza.



Legia Warszawa 2-1 (2-0) Red Dragons Pniewy

1-0 - 18:54 Michał Klaus

2-0 - 19:42 Fabinho

2-1 - 33:43 Piotr Błaszyk



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 5. Mykyta Storożuk, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



Red Dragons: 4. Łukasz Błaszczyk, 8. Hubert Klatkiewicz, 9. Mateusz Kostecki, 12. Bruno Kagmierski, 15. Oliwier Siuda

rezerw: 19. Marcin Małycha, 3. Alvaro Caminero, 13. Patryk Hoły, 21. Bartłomiej Gładyszewski, 23. Piotr Błaszyk, 98. Claudinho



żółte kartki: Monteiro - Kagmierski, Claudinho, Gładyszewski



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal