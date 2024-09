Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-2 Polonia Lidzbark Warmiński

Sobota, 14 września 2024 r. 13:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki III ligi Legia II Warszawa pewnie wygrała z beniaminkiem Polonią Lidzbark Warmiński 4-2. Do przerwy legioniści prowadzili już 3-0. Dzięki temu zwycięstwu "Wojskowi" awansowali na 4. pozycję w tabeli. Kolejne spotkanie rozegrają 20 września o godz. 19:45 na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn.









Trudne warunki pogodowe w LTC, spowodowane mocnym deszczem i wiatrem, nie przestraszyły zawodników obu drużyn. Od pierwszych akcji widać było, że gra będzie otwarta, a każda ze stron nastawiona jest na atakowanie. W 7. minucie do ofensywy podłączył się Victor Karolak, zagrał na klepkę z Jakubem Jędrasikiem, skrzydłowy odegrał obrońcy z lewej flanki na pole karne, ale ten niepilnowany nie zdołał dobrze przyjąć piłki i przejął ją bramkarz. Pięć minut później legionistom udało się wyjść na prowadzenie. Z rzutu rożnego ustawionego przy prawym narożniku zacentrował Jakub Jędrasik, na bliższy słupek wbiegł Jan Leszczyński, który wywalczył swoją pozycję i mocnym strzałem głową przełamał dłonie golkipera. Legioniści po otwarciu wyniku nadal napierali. W 16. minucie świetnym odbiorem wślizgiem na połowie rywala wykazał się Jakub Adkonis, pomocnik od razu znalazł przed polem karnym Jakuba Jędrasika, 19-latek złożył się do technicznego strzału prawą nogą, jednak w bramce jego intencje wyczuł Norbert Florczak.



W 19. minucie po raz pierwszy z groźniejszym atakiem wyszli goście z Lidzbarku. Piłkę na prawej flance otrzymał Dawid Bogdański, skrzydłowy zszedł na lewą nogę wbiegając w pole karne, uderzył z bardzo ostrego kąta, a jego strzał przeleciał minimalnie nad poprzeczką bramki legionistów. Napędzony tą sytuacją beniaminek próbował nadal atakować. W 22. minucie mogło się to jednak dla niego źle skończyć, gdyż "Wojskowi" wyszli z szybką kontrą. Najpierw szanse na jej zamknięcie miał Mateusz Szczepaniak, który otrzymał wystawioną piłkę w polu karnym, ale nie trafił w nią dobrze. Do dobitki dopadł aktywny w tym meczu Jakub Jędrasik, momentalnie uderzył, lecz trafił tylko w słupek. Pięć minut później ze sporego dystansu swoich sił spróbował Jakub Adkonis i była to bardzo dobra próba, choć trafił jedynie w boczną siatkę. W 28. minucie na strzał sprzed pola karnego zdecydował się także Oliwier Olewiński, wahadłowy przymierzył z około 25. metra i dość ostrego kąta, piłka uderzona mocno odbiła się jeszcze przed bramkarzem i nie dała mu najmniejszych szans na interwencję.



Kolejna stracona bramka nieco rozsierdziła graczy Polonii. Starali się oni naciskać legionistów i jeszcze przed przerwą zyskać kontakt. Liczne strzały z dystansu i dośrodkowania nie przynosiły jednak oczekiwanego skutku. Gospodarze natomiast konsekwentnie bronili się i próbowali zaskoczyć rywala z kontrataków. W 35. minucie fenomenalnym dryblingiem na prawej stronie wykazał się Pascal Mozie, 16-latek bez problemy ograł dwóch rywali i był faulowany, jednak legionistom nie udało się wykorzystać dogodnej okazji ze stałego fragmentu gry. Kilka chwil później było już 3-0. Piłkę na własnej połowie odebrał i wyprowadził Adam Mesjasz, otrzymał ją Jakub Adkonis który świetnym prostopadłym podaniem za linie obrony uruchomił Mateusza Szczepaniaka, a napastnik w sytuacji sam na sam wpakował futbolówkę do siatki obok bezradnego bramkarza.



Po przerwie stan gry nie zmienił się. Legioniści kontrolowali jej przebieg i czekali na następne okazje. W 52. minucie szanse na uderzenie z rzutu wolnego oddalonego około 25. metrów na wprost od bramki miał Mateusz Możdżeń, ale kapitan rezerw Legii przesadził z siłą strzału. Trzy minuty później duży błąd na własnej połowie popełnił Oliwier Olewiński podając wprost pod nogi rywala, który niestety zemścił się. Po drużynowej akcji w polu karnym znalazł się Yudai Shinonaga, Japończyk mocno uderzył, ale wprost w Jakuba Zielińskiego, młody golkiper odbił jednak piłkę przed siebie i przy dobitce Japończyka nie miał najmniejszych szans. Goście poczuli krew i szybko wyprowadzili następną groźną akcję. Na prawej stronie pola karnego znalazł się Dawid Bogdański, uderzył technicznie na bliższy słupek, ale tym razem Jakub Zieliński wykazał się skuteczną robinsonadą.



Legionistom szybko udało się uspokoić swoje poczynania i w 57. minucie odpowiedzieli kolejną zdobyczą bramkową. Kontratak na własnej połowie świetnie wyprowadził wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Jakub Żewłakow, prostopadłą piłkę na pole karne z prawej strony zagrał Mateusz Szczepaniak, a akcje pewnym strzałem obok wychodzącego bramkarza wykończył Jakub Adkonis. Po piątej bramce w tym spotkaniu jego tempo nieco zmalało, a zespoły zdecydowanie rzadziej kreowały groźniejsze sytuacje. Częściej przy piłce utrzymywali się podopieczni Filipa Raczkowskiego, którzy przez większość czasu przebywali z nią na połowie gości, choć to oni nieco przycisnęli w ostatnim kwadransie. W 77. minucie po raz kolejny w bramce wykazał się golkiper Legii, który pewnie wybronił mocny strzał z lewej strony pola karnego na dalszy słupek. Dziesięć minut później fenomenalnym uderzeniem tuż sprzed "szesnastki" popisał się Klaudiusz Krasa, pomocnik zerwał pajęczynę w prawym okienku bramki Legii i jeszcze nieco zniwelował rozmiar porażki dla swojej drużyny.



III liga: Legia II Warszawa 4-2 (3-0) Polonia Lidzbark Warmiński

1-0 12' Jan Leszczyński

2-0 28' Oliwier Olewiński

3-0 39' Mateusz Szczepaniak

3-1 55' Yudai Shinonaga

4-1 57' Jakub Adkonis

4-2 87' Klaudiusz Krasa



Legia II: 1. Jakub Zieliński - 2. Jan Leszczyński (46' 26. Kacper Wnorowski), 3. Viktor Karolak, 4. Adam Mesjasz - 20. Oliwier Olewiński (55' 5. Rafał Boczoń), 6. Jakub Adkonis, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie (83' 30. Minas Vasiliadis), 7. Jakub Jędrasik (55' 21. Jakub Żewłakow) - 11. Adam Ryczkowski (74' 9. Stanisław Gieroba), 27. Mateusz Szczepaniak



Polonia: 12. Norbert Florczak - 7. Wiktor Preuss (46' 66. Jan Furman), 22. Rafał Maciążek (62' 24. Adrian Morawski), 14. Michał Skarbek, 17. Szymon Szałkowski - 11. Klaudiusz Krasa, 8. Patryk Czarnota (73' 27. Bartłomiej Gorzycki), 6. Yudai Shinonaga - 30. Kacper Kmiołek, 9. Damian Lubak (73' 18. Konstanty Czernij), 16. Dawid Bogdański (62' 26. Paweł Woźny)



żółte kartki: Leszczyński, Adkonis, Boczoń - Preuss, Czarnota, Skarbek, Morawski



