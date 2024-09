Koszykarze Legii Warszawa w sezonie 2024/25 na mecze wyjazdowe podróżować będą nowym autokarem, który nie tylko będzie wygodny dla legionistów, ale i prezentuje się naprawdę efektownie. Nowy autokar koszykarskiej Legii został oklejony - na obu bocznych ścianach - w herb klubu na tle legijnych barw, doskonale widoczną nazwę naszego klubu oraz datę powstania sekcji koszykówki Legii Warszawa. Ponadto pod nazwą klubu znajdują się mniejsze hasła "Odrodzenie Potęgi", "Zieloni Kanonierzy" i "#HejLegiaKosz". Z tyłu pojazdu widoczny jest na tylnej, przyciemnionej szybie, herb sekcji, a także logo jednego ze sponsorów paliwowych, który "Napędza legionistów do walki!". Nowym autokarem legioniści podróżować będą zarówno na mecze ligowe, jak i większość spotkań w ENBL, a pod koniec września udadzą się także do Radomia na turniej o Superpuchar Polski. fot. Legiakosz.com

wychowany na proteście - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie rozumiem, czemu herb został ucięty od dołu i od góry. Lepiej by wyglądał gdyby eLka była widoczna odpowiedz

