Bilety na mecze Ligi Konferencji

Harmonogram · 16.09. godz. 12:00 - 19.09. godz. 12:00 - sprzedaż zamknięta pakietów dla posiadaczy karnetów sezonowych 2024/25 oraz subskrybentów Legii. · od 19.09. godz. 12:00 – sprzedaż otwarta pakietów dla wszystkich kibiców (limit 16 tysięcy pakietów) · 25.09. godz. 12:00 - 27.09. godz. 12:00 – sprzedaż zamknięta biletów na poszczególne 3 mecze dla posiadaczy karnetów sezonowych 2024/25 oraz subskrybentów. · od 27.09. godz. 12:00 – otwarta sprzedaż biletów dla wszystkich kibiców. Warto pamiętać, że jeśli pakiety na trzy domowe mecze zostaną wyprzedane przed 25 września, to dystrybucja wejściówek na poszczególne spotkania może ruszyć wcześniej. KARNECIARZE Dla posiadaczy karnetów klub przygotował ofertę, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 120 zł na zakupie pakietu. Ponadto każdy karneciarz może zakupić aż 5 dodatkowych pakietów w regularnej cenie dla znajomych i bliskich. SUBSKRYBENCI Dla posiadaczy karnetów klub przygotował ofertę, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 80 zł na zakupie pakietu. Ponadto każdy subskrybent może zakupić do 5 dodatkowych pakietów w regularnej cenie dla znajomych i bliskich. UCZESTNICY PROGRAMU BEZ BARIER Dla uczestników programu Bez Barier, którzy posiadają bezpłatne karnety na sezon 2024/25, klub przygotował ofertę zniżkową w wysokości 50% cen obowiązujących dla posiadaczy karnetów sezonowych na pakiety meczowe Ligi Konferencji. Zakupu można dokonać przez swoje konto kibica online, ale także tradycyjnie, w kasach klubu oraz w Punktach Obsługi Kibica (POK). Dodatkowo osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności nadal mają możliwość korzystania ze swoich zniżek obowiązujących na meczach ligowych. SENIORZY Dla seniorów, którzy posiadają bezpłatny karnet na sezon 2024/25, klub przygotował ofertę zniżkową w wysokości 50% cen obowiązujących dla posiadaczy karnetów sezonowych na pakiety meczowe Ligi Konferencji. Zakupu można dokonać przez swoje konto kibica online, ale także tradycyjnie, w kasach klubu oraz w Punktach Obsługi Kibica (POK). UWAGA! POSIADACZE KART KIBICA LEGII WARSZAWA Zwracamy się z ważną informacją do wszystkich kibiców posiadających Kartę Kibica Legii Warszawa, a w szczególności do tych, którzy są karnetowiczami oraz planują zakup pakietów na mecze Ligi Konferencji UEFA. Prosimy o sprawdzenie daty ważności Waszej karty przed zakupem. Bez ważnej karty nie będzie możliwe zakodowanie pakietu na wybrane mecze, co może utrudnić Wam uczestnictwo w tych ważnych wydarzeniach. Jeśli Wasza karta jest nieważna, istnieje możliwość zakupu pakietów, jednak dostarczenie biletu odbywać się będzie za pomocą opcji „Zbiór biletów”, która umożliwia odbiór biletów miejscu Waszego konta kibica przed każdym meczem.

Jacek Kazimierski - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Ile tu pajaców (kibiców?) sukcesu to aż nie dowierzam. Jeden gorszy mecz i to z mistrzem Polski gdzie mieliśmy pecha i lamuski się poobrażały. Nie przyjdą bo Legii mecz nie wyszedł, a hasło "na dobre i na złe". "wierni po zwycięstwie, dumni po porażce" lub lojalność wobec klubu niezależnie od wyników jest im obce. Słabe to strasznie, takie podejście niegodne prawdziwego fana Legii. Jeśli tak macie kibicować to się przerzućcie na Real albo Man City, tam sukces macie gwarantowany. Przypomina mi się 92 rok gdy broniliśmy się przed spadkiem i Żyleta (ta prawdziwa) też świeciła pustkami. Wtedy było widać ilu prawdziwych, oddających swoje zdrowie i nerwy zostało. Co mają powiedzieć inni kibice klubów które musiały odbudowywać swoją markę i pozycję od 4 czy 5 ligi jak Pogoń, Zawisza, GKS, ŁKS czy tfuu Widzew? Nie doceniacie tego co macie. W moich czasach na mistrzostwo czekaliśmy ponad 20 lat, a te pierwsze i tak skradł PZPN. Ceny za wysokie? W dzisiejszych czasach to naprawdę tanio. Zdaje się, że na lechu na szlagiery w lidze jest drożej jak na niektóre mecze w LKE. Odstaw flaszkę, prochy, dopalacze czy co tam żresz i masz na bilet. Mecz to święto, Legia chyba powinna być ważniejsza niż melanż? Puchar trzeciej kategorii? Dobre i to, a PZP był lepiej obsadzony? Winna jest przede wszystkim UEFA która powoli odstawia średniaków, przeciętne kluby i słabeuszy od reszty. Jeszcze jakiś czas temu 2 i 3 miejsce w lidze to były kwalifikacje do Ligi Europy. Jestem starej daty i mentalność dzisiejszych pokoleń mnie szokuje. odpowiedz

LTM! - 45 minut temu, *.. ceny jak na tą Ligę Konferencji są mega wysokie, oprócz może Żylety, żebyście byli nie zdziwieni że łatwo to sprzedacie, włącznie myślenie bo to co prezentuje drużyna to jest DRAMAT!!! co mecz ta sama śpiewka , kto nie przyjedzie to ciężary, bez ambicji, na stojąco się nie da wygrać odpowiedz

W POMPIE - 1 godzinę temu, *.177.19 Ja tam idę tylko na tą Barcelonę czy jak jęj tam, resztę meczy z ogórkami mam w pompie. A pazerny Mioduch niech się zesra. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nabijajcie kase Miodkowi i jego pajacom Faji , Mozyrko i reszcie tych nieudaczników udajacych kopaczy odpowiedz

Miodulski WON - 1 godzinę temu, *.177.71 Czy ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego bilet normalny na Rodzinną jest niemal 2 razy droższy od biletu normalnego na przeciwległą Żyletę? Równi i równiejsi? Całą Legia zawsze razem? odpowiedz

Krzysiek - 1 godzinę temu, *.net.pl Czy też macie problem majac subskrypcje , ze jak zaznaczycie miejsce do zakupu to pokazuje wam przechodzac do płatnośc , ze miejsce jest już zarezerwowane przez kogos z karnetem i finalnie nie można kupic kartnetu na 3 mecze ? odpowiedz

Marcel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Piszecie, że to ceny za wysokie, bo to tylko trzecie w kolejności rozgrywki europejskie, a rok temu pakiet dla karneciarzy był tylko o 10 zł tańszy, tak samo jak cena pojedynczego biletu. Wiadomo, że każdy z nas ma inny budżet, ale albo komuś pasują ceny i kupi te pakiety albo nie. Niestety wszystkim nie da się dogodzić i zawsze będzie spore grono niezadowolonych osób. odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.. @Marcel: tyle że mieliśmy wtedy w grupie Aston Villę i AZ Alkmaar, teraz tylko Betis to jest ciekawy medialny przeciwnik, już nie wspomnę że gra Legii była wtedy dużo ładniejsza dla oka, w formie był Wszołek, Josue, Muci, Slisz, nawet Pekhart coś grał i strzelał...a teraz? No właśnie... odpowiedz

autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Można przepisać komuś bilet z pakietu ( w razie nieobecności) - ktoś cos wie? dzięki! odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Woytek, wiesz może co z niepełnosprawnymi w stopniu znacznym co nie mają karnetu bez barier? Bo o nich cisza, a p. Kalinowska na tt (X) milczy odpowiedz

Francesco - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Who cares? Po takich występach naszych gwiazdek widzę puste trybuny przy Ł3. Ja lecę na długi weekend listopadowy do Rzymu i wybieram się na mecz Roma-Bolonia. Przynajmniej oko będzie można nacieszyć wirtuozerią piłkarską, a nie patrzeć na pseudogwiazdy Legii z bólem zębów. odpowiedz

Xxx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jakieś jaja po prostu odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ceny wyjątkowe żeby zobaczyc jak kopią się po czołach. odpowiedz

Lesio - 2 godziny temu, *.centertel.pl O ile ceny pakietów na Żyletę w karnecie są w miarę jeszcze spoko to na pozostałe trybuny gdzie klasowy rywal to tylko Betis z tą grą to ktoś chyba odleciał. odpowiedz

karty Kibica - 2 godziny temu, *.19.19 Nie rozumiem zamieszania z kartami moja ma datę ważności 2020 w systemie biletowym brak i formacji czy jest ważna czy nie teraz mam jechać 200km żeby wyrobić bo bilet może się nie zapisać. jak zwykle brak konkretów, jasnych zasad. odpowiedz

info - 1 godzinę temu, *.62.94 @karty Kibica: nie musisz wyrabiać nowej karty, przy zakupie pakietu zaznacz zbiór biletów i po sprawie odpowiedz

Roadrunner - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Olać to dziadostwo to może się opamiętają nadzieja umiera ostatnia ;-) odpowiedz

Pytanie do Redakcji - 3 godziny temu, *.217.98 Czy miejsce z karnetu jest "zablokowane" do fazy zamkniętej sprzedaży pojedynczych biletów dla posiadaczy karnetów? Czy też ktoś mi je może wczesniej "podkupić" w fazie drugiej tj. sprzedaży pakietów dla wszystkich kibiców? odpowiedz

Okęciak - 3 godziny temu, *.. Niestety ceny z kosmosu, kompletnie nieadekwatne do rozgrywek (to są jednak trzecie europejskie rozgrywki po LM i LE) i poziomu który dany nam jest oglądać na boisku, nie gramy też z Chelsea, Barceloną czy Manchesterem. Real Betis w zasadzie jedyny w miarę medialny przeciwnik ... jedynie na Żyletę dość rozsądna cena, reszta zdecydowanie za wysoko. odpowiedz

Sbz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kibiców mają za dojne krowy. Przykre to, ale nie uczą się na błędach. Ceny z kosmosu, ale żeby chociaż piłkarsko się bronili, a tu nic. Po wczorajszym spektaklu mam dość odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl @Sbz: dokładnie mam takie samo zdanie. Nie kupuje mimo że mam karnet ale za taką chałę mam płacić? Wolę zrobić paczkę dla powodzian. Fejo i Zieliński out. I dajcie wreszcie trenera co ma jakieś osiągnięcie gdziekolwiek a nie praca w motorze!!!!!! odpowiedz

Pedro Tarchomin - 3 godziny temu, *.centertel.pl W nagrodę za wczorajszą grę podziękuję. odpowiedz

@JM - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pedro Tarchomin : Ja również z tego samego powodu odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Biorę na żyletę,przegięcie taka różnica między trybunami. odpowiedz

endrjuuu - 1 godzinę temu, *.mediatelekom.pl @Juri: Też się nad tym zastanawiam i zamiast iść z synem na rodzinną będę siedział z boku żylety.... Aż się decyzyjni wkurzą i pogadają z miodkiem po swojemu, żeby zrównał ceny żylety i rodzinnej jak było kiedyś. Kto nie drze ryja cały mecz, a chce kupić tańszy bilet to po drugiej stronie stadionu za drugą bramką.

Tak powinno być - maksymalna różnica między żyletą a rodzinną to 10zł, a nie 50 zł..... odpowiedz

Miodulski musi odejść - 3 godziny temu, *.217.98 Jak zawsze Żyleta dopieszczona ustami Miodulskiego, a dla pozostałych drożyzna Miodulskiego. odpowiedz

iii - 3 godziny temu, *.chello.pl niestety jako posiadacz pięciu karnetów czuję jak bym w twarz dostał... odpowiedz

llllll - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl @iii: Mam tak samo jak Ty... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @iii: ja tak samo. Człowiek meczu od 5 lat nie opuścił to dostał 10 zł tanszy bilet na mecz wzgledem osob, ktore nie byly w ogole... odpowiedz

