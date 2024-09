Sektor rodzinny na Legii strefą wolną od alkoholu

"W ten sposób chcemy stworzyć przestrzeń dla najmłodszych kibiców, aby w bezpiecznych i komfortowych warunkach przeżywali piłkarskie emocje. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa dla dzieci oraz rodzin, które odwiedzają nasz stadion. Pragniemy stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla najmłodszych kibiców, pozwalając im czerpać ze sportu to, co najpiękniejsze. Dążymy do tego, aby stadion był miejscem przyjaznym dla wszystkich. Wierzymy, że taka strefa przyczyni się do budowania pozytywnych wspomnień z wizyt na meczach i zachęci jeszcze więcej rodzin do wspólnego kibicowania." - informuje klub.

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lfan - 57 minut temu, *.. Odpowiedzialność zbiorowa? odpowiedz

Wiola - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tak właśnie się wprowadza komunę. Może od razu vipy, Żyleta też bez alkoholu ? Zobaczymy jak klub wtedy sobie poradzi :) odpowiedz

OLaf - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I tak to piwo sprzedawane na stadionie smakuje jak szczyny, lepiej wypić parę piw przed meczem i setkę w trakcie i jest ok żeby na trzeźwo tego marnego grania nie oglądać odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.plus.pl Alkohol szkodzi zdrowiu, ja już od dłuższego czasu nie piję, smutne jest nasze społeczeństwo, które traktuje niepijących jak ufoludków, dodatkowo powinni zakazać palenia na stadionie, ludzie palą jakieś ajkosy i śmierdzi jakby ktoś się spierdział, że aż nie da się śpiewać odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl A ktoś pytał dzieci o zdanie odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Maik83: dzieci i ryby głosu nie mają. odpowiedz

Nie ma futbolu bez alkoholu - 2 godziny temu, *.32.222 Dobra decyzja, nie brakuje niestety patologii na Rodzinnej (łacznie z przypadkami tatusiów lejących się po mordach przy dzieciakach), a coś co jeszcze ujdzie na pozostałych trybunach, na Rodzinnej jest po prostu słabe. odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Pomysl niby dobry,ale jeden fakt tam nie trzepią na wjeściu wódka i tak się będzie lała strumieniem. odpowiedz

Okęciak - 3 godziny temu, *.. rozsądna decyzja odpowiedz

Mik - 3 godziny temu, *.plus.pl Super. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl To do tej pory nie było tam bezpiecznych i komfortowych warunków do przeżywania emocji dla najmłodszych?

Dopiero teraz ktoś o tym pomyślał? Tyle czasu musiało minąć by stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla najmłodszych kibiców? Strach pomyśleć co tam się działo.

Najważniejsze, że od teraz będzie więcej rodzin do wspólnego kibicowania.

Uwielbiam te korpo oświadczenia pisane na zamówienie.



odpowiedz

floyd - 3 godziny temu, *.netfala.pl No to tatusiowie będą kitrać małpki w gaciach i i tak się nawalą jak świniozaury. Nasz kraj spływa wódą, pijemy coraz wiecej, coraz więcej jest uzależnionych. Sektor Rodzinny z zasady powinien być wolny od alkoholu i fajek, no chyba ze dla niektóych bez tych rzeczy to sie nie da oglądać. odpowiedz

x - 2 godziny temu, *.plus.pl @floyd: czemu tatusiowie? na rodzinny kupuje cala masa ludzi bez dzieci tylko dlatego, ze jest taniej a na Zylete sie boja chodzic odpowiedz

Opoor - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli do tej pory było tam niebezpiecznie??? odpowiedz

Hihopo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dla mnie cały stadion powinien być beż sikacza bo piwo 2 % takie jest. Lepiej poza stadionem strzelić małpkę i jest ok. Ceny te same. Co to za radocha wypić 0.8 l sikacza na stadionie tylko pęcherz pełny. odpowiedz

witam - 4 godziny temu, *.netdrive.pl dobry pomysł! odpowiedz

pele - 4 godziny temu, *.. Po prostu tam nie schodziło, to zrezygnowali :) odpowiedz

Ciekawe - 5 godzin temu, *.chello.pl Strefa wolna od ALKBT? odpowiedz

taco - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ciekawe : Wystarczy wolna od ciebie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.