Przed nami I runda Pucharu Polski. We wtorek lider 2. ligi, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, podejmie Lechię Gdańsk. Poza tym m.in. mecz Elany z Widzewem czy Stali Rzeszów z Pogonią. W środę czeka nas aż 16 spotkań. Ciekawie zapowiadają się ekstraklasowe pojedynki - najpierw Korona zmierzy się ze Stalą, a następnie Górnik z Radomiakiem. W czwartek natomiast Lech pojedzie do Rzeszowa.

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Do boju Znicz! odpowiedz

