Trwa I runda Pucharu Polski. Lechia i Raków za burtą

Trwa I runda Pucharu Polski. We wtorek lider 2. ligi, Pogoń Grodzisk Mazowiecki niespodziewanie pokonała po rzutach karnych Lechię Gdańsk. Ponadto Cracovia przegrała po dogrywce w Nowym Sączy. Niespodzianki nie było w meczach Elany i Pogoni. W środę z rozgrywkami pożegnał się Raków Częstochowa, który po rzutach karnych uległ Miedzi Legnica. W czwartek natomiast Lech pojedzie do Rzeszowa.

Mariol - 8 godzin temu, *.wanadoo.fr Jedyna Pogoń jaka lubię to ta z Grodziska. odpowiedz

Lupus - 24.09.2024 / 20:53, *.centertel.pl Ciekawe jak Pogoń GM wygra Puchar to gdzie będzie grała mecze międzynarodowe?

Chyba nie w Łodzi odpowiedz

Mamut - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Lupus: Chyba Warszawa jest zdecydowanie bliżej Grodziska niż Łódź odpowiedz

Niekumaty - 24.09.2024 / 18:24, *.vectranet.pl Pogoń GM to nasz fc? odpowiedz

Ja - 24.09.2024 / 19:19, *.play-internet.pl @Niekumaty: tak odpowiedz

Grodzisk Maz. - 24.09.2024 / 12:51, *.centertel.pl Pogoń Grodzisk Maz. nie jest już liderem 2 ligi???? odpowiedz

LTM - 24.09.2024 / 11:58, *.. Legia zaczyna później żeby za szybko nie skończyła :P odpowiedz

Bie(L)any - 24.09.2024 / 11:32, *.lsas.aero Nie wiem kto tym zarządza, ale to jakieś jaja

w pierwszej rundzie trafiają na siebie zespoły z ekstraklasy , a inne pary nie wiem nawet jaki poziom ...

Nie lepiej jakby np. do takich miejscowości jak Sułów, Swarzędz czy inna malutka miejscowość pojechał taki np. Podolski niż do Kielc gdzie był już kilka razy .... promowanie piłki nożnej troszkę na bakier..

Dwie drużyny z ekstraklasy odpadną już w pierwszej rundzie

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Korona Kielce - Stal Mielec

a np dwie z n/w awansują ...

Barycz Sułów - Lech II Poznań

MKS Kluczbork - Unia Swarzędz odpowiedz

sig - 24.09.2024 / 17:27, *.autocom.pl @Bie(L)any: zeby tylko 2 odpadły. Licznik idzie szybko. odpowiedz

NaSpokojnie - 24.09.2024 / 19:32, *.t-mobile.pl @Bie(L)any:

O tej godzinie to już wiemy, że co najmniej 4 odpadną...:)



odpowiedz

resg - 24.09.2024 / 11:05, *.net.pl A nasze OŁRY kiedy grają? odpowiedz

Pawełek - 24.09.2024 / 10:31, *.netfala.pl A Legia gdzie? Już odpadła? odpowiedz

Herringsdorf - 24.09.2024 / 12:16, *.chello.pl @Pawełek: wolny los odpowiedz

Ciekawe - 24.09.2024 / 13:02, *.chello.pl @Pawełek: Fejo wycofal Legię z rozgrywek żeby skupić sie na lidze odpowiedz

Antek - 24.09.2024 / 14:03, *.146.96 @Pawełek: Legia nie gra ponieważ to strata czasu, lepiej się skactrowac na Europie. odpowiedz

siewca plotek - 24.09.2024 / 14:04, *.jjs.pl @Pawełek:

Podobno tak, poprzez samorezygnację. W trakcie wielogodzinnych obrad zarządu pełnych wartości demokratycznych, równości i tolerancji ustalono, że w obecnej formie kompletnie nie ma to sensu.

Info telefoniczne. odpowiedz

(L)uki - 24.09.2024 / 15:54, *.25.60 @Ciekawe: no , na Lidze Mistrzów ;)

odpowiedz

xxx - 24.09.2024 / 18:31, *.centertel.pl @Pawełek: Legia i m.in. Jaga od następnej rundy dołączą odpowiedz

Mamut - 24.09.2024 / 09:32, *.t-mobile.pl Do boju Znicz! odpowiedz

Jasio - 24.09.2024 / 11:25, *.aster.pl Do boju Znicz! odpowiedz

kiwi - 15 godzin temu, *.vectranet.pl @Mamut: co to ta znicz ? odpowiedz

Mamut - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @kiwi: klub piłkarski z Pruszkowa, grający obecnie w 2 lidze, grał tam min Robert Lewandowski. Wystarczy wiadomości, czy jeszcze coś więcej? odpowiedz

