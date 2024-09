Rugbistki Legii w sobotę rozpoczną sezon 2024/25

W najbliższą sobotę, 14 września, rugbistki Legii Warszawa zainaugurują sezon 2024/25 (w kobiecym rugby 7-osobowym), turniejem w Częstochowie. Legionistki, które w ostatnim sezonie zdobyły srebrny medal mistrzostw Polski, wezmą udział w ośmiu turniejach mistrzowskich. Punkty zdobywane w każdym z turniejów będą zaliczane do klasyfikacji generalnej, która na koniec rozgrywek wyłoni mistrza kraju. Pierwszy turniej rozegrany zostanie na miejskim stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie.

