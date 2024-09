Rugby kobiet: 2. miejsce Legii w Mińsku Mazowieckim

W II turnieju mistrzostw Polski rugby 7 kobiet rozegranym w Mińsku Mazowieckim Legia Warszawa zajęła 2. miejsce. Najpierw legionistki wyg rały z Arką Gdynia 50-0, a następnie z Mazovią Mińsk Maz., dzięki czemu wygrały grupę B. W półfinale bez problemów pokonały Budowlani Łódź, a w finale po bardzo zaciętym meczu przegrały z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 14-24, do przerwy legionistki prowadziły 14-5.

