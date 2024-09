Kapustka piłkarzem sierpnia Ekstraklasy

Środa, 11 września 2024 r. 13:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Kapustka, został wybrany najlepszym zawodnikiem sierpnia Ekstraklasy. Jeden z kapitanów Legii prezentował w tym miesiącu wyśmienitą formę, zdobywając 4 bramki i jedną asystę. Ostatnim legionistom, który sięgnął po tę nagrodę był Josue w marcu 2022 roku, a dla samego Kapustki jest to drugie takie wyróżnienie w karierze.









W sierpniu Bartosz Kapustka zdobywał "liczbę" w każdym z czterech ekstraklasowych spotkań w którym wystąpił. Asystował przeciwko Piastowi Gliwice i strzelał bramki w trzech meczach pod rząd z Radomiakiem Radom, Śląskiem Wrocław i dublet z Motorem Lublin. Dzięki tym osiągnięciom zwyciężył w głosowaniu kapitanów wszystkich 18 drużyn grających w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, a jeden głos należał do kibiców. Zaraz za Kapustką znalazł się napastnik Lecha Poznań, Mikhael Ishak, a trzecie miejsce ex aequo zajęli Michael Ameyaw (ex Piast Giliwice), Benjamin Kallman (Cracovia) oraz drugi z legionistów - Blaz Kramer.