9. kolejka Ekstraklasy. Ósme miejsce Legii, osiem punktów do lidera

Ze względu na zaplanowane na przyszły tydzień mecze I rundy Pucharu Polski, 9. kolejka Ekstraklasy rozegrana została od piątku do niedzieli. Na początek Radomiak rozgromił Koronę 4-0, a Legia przegrała w Szczecinie z Pogonią. W sobotę Puszcza uległa Cracovii, z kolei Jagiellonia po ciekawym meczu pokonała Lechię. W derbach Górnego Śląska górą okazał się Górnik, który wygrał z GKS-em 3-0. W niedzielę Lech wygrał u siebie ze Śląskiem (jedyny zespół bez zwycięstwa) i utrzymał prowadzenie w tabeli. Gonić go próbuje Raków, który wysoko ograł Zagłębie. Trzy punkty zdobyła Stal w starciu z Motorem.

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Idziemy na mistrza. Dzięki Jacuś za kolejne wspaniałe transfery. odpowiedz

Kapuadi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wygramy wszystko do końca, Lech przegra 4 i będzie sukces. odpowiedz

(L) W - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Końcówka września. Mistrz już odjechał. Środek tabeli. A jeszcze nawet LK się nie zaczęła... Oj ciemność widzę. DRAMAT odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl @(L) W:



Dokładnie tak jak piszesz odpowiedz

Wołomin NR - 8 godzin temu, *.centertel.pl Mam ogromne objawy przed meczem ze Szczewami odpowiedz

Bln - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl 3 porażki na starcie. Mistrz może mieć 3-5 przegranych na koniec sezonu. Także już po mistrzu. odpowiedz

Legiak83 - 7 godzin temu, *.com.pl @Bln: w poważnych ligach mistrz może mieć maks 5 porażek w sezonie, ale to jest ekstraklasa. Parę lat temu zdobyliśmy mistrzostwo mając chyba 10 czy 11 porażek. odpowiedz

Henio - 21.09.2024 / 19:41, *.. Już jesteśmy na 7. miejscu w tabeli, a jak Rakòw wygra lub zremisuje będziemy na 8. miejscu. Klub z takim potencjałem ja pier… aż się wierzyć nie chce. odpowiedz

krzeczu - 20.09.2024 / 22:51, *.205.229 wyrwikufel to włąśnie dzis pogon pojachałą z nami jak z furą gnoju odpowiedz

Wyrwikufel - 20.09.2024 / 10:01, *.netfala.pl Panie i Panowie jeszcze będziemy się cieszyć w maju pod Kolumną. Dzisiaj Legia zrobi łomot paprykarzom, w sobotę szajs urwie punkty diskopolowcom a ucki ficef zremisuje z piastunkami. W niedziele miedziowi urwą punkty medalikom a kiełbasiarze zaskoczą wszystkich w mieścinie know-how i rozgromią łacha. I jedziemy z Ekstraklasą jak z furą gnoju! odpowiedz

Obcy - 20.09.2024 / 15:10, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: Co ty połykasz? odpowiedz

c u L t ⚽️ 90te - 20.09.2024 / 17:06, *.133.105 @Obcy: a ty co Filip z konopii?!chłopaczyna cieszy sie młody kreatywny do tv legia z nim może oprezes go zatrudni bo widać 100% Legia w sercu⚽️✨ odpowiedz

Qwerty - 12 godzin temu, *.plus.pl @Wyrwikufel: jeszcze tylko dzisiejsze wyniki i będzie można stwierdzić, że jesteś wielkim wizjonerem!!! Już mrożę szampana na fetę w maju. odpowiedz

