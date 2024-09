Trwa 9. kolejka Ekstraklasy. Porażka Legii

Ze względu na zaplanowane na przyszły tydzień mecze I rundy Pucharu Polski, 9. kolejka Ekstraklasy rozgrywana będzie od piątku do niedzieli. Na początek Radomiak rozgromił Koronę 4-0, a Legia przegrała w Szczecinie z Pogonią. W sobotę odbędą się wyjątkowo cztery mecze. Na początek Puszcza podejmie Cracovię, potem Jagiellonia zagra z Lechią, Widzew z Piastem i wreszcie Górnik z GKS-em Katowice. W niedzielę kolejne ciekawe spotkanie - Śląsk pojedzie do Poznania.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

krzeczu - 2 godziny temu, *.205.229 wyrwikufel to włąśnie dzis pogon pojachałą z nami jak z furą gnoju odpowiedz

Wyrwikufel - 14 godzin temu, *.netfala.pl Panie i Panowie jeszcze będziemy się cieszyć w maju pod Kolumną. Dzisiaj Legia zrobi łomot paprykarzom, w sobotę szajs urwie punkty diskopolowcom a ucki ficef zremisuje z piastunkami. W niedziele miedziowi urwą punkty medalikom a kiełbasiarze zaskoczą wszystkich w mieścinie know-how i rozgromią łacha. I jedziemy z Ekstraklasą jak z furą gnoju! odpowiedz

Obcy - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wyrwikufel: Co ty połykasz? odpowiedz

c u L t ⚽️ 90te - 7 godzin temu, *.133.105 @Obcy: a ty co Filip z konopii?!chłopaczyna cieszy sie młody kreatywny do tv legia z nim może oprezes go zatrudni bo widać 100% Legia w sercu⚽️✨ odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.