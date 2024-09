Wyniki 8. kolejki III ligi

Ósma kolejka III ligi gr. 1 obfitowała w wiele bramek. Rezerwy Legii pokonały 4-2 Polonię Lidzbark Warmiński. Również sześć bramek padło w rywalizacji Mławianki ze Świtem. Autorami wszystkich byli gracze z Mławy. Emocji nie brakowało do samego końca w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie miejscowa Lechia podzieliła się punktami z ŁKS Łomża remisując... 4-4. Liderem tabeli pozostaje Unia Skierniewice, która wygrała w Bełchatowie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.