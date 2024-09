Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią. Powrót do przeszłości

Sobota, 14 września 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 Legia Warszawa powróci do gry po pierwszej w tym sezonie przerwie reprezentacyjnej. Przeciwnikiem "Wojskowych" będzie Raków Częstochowa, w którym prowadzony jest nowy-stary projekt. Zapraszamy do raportu z obozu najbliższego przeciwnika stołecznej drużyny.