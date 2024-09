Harmonogram sprzedaży biletów i pakietów na Ligę Konferencji

Środa, 11 września 2024 r. 17:13 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Od poniedziałku, 16 września Legia Warszawa rozpocznie sprzedaż pakietów i biletów na mecze fazy ligowej Ligi Konferencji z Realem Betis Balompié, Dinamem Mińsk i FC Lugano. W pierwszej kolejności pakiety będą mogli zakupić posiadacze karnetów i subskrypcji. 19 września ruszy otwarta sprzedaż pakietów, których łączna liczba została zlimitowana do 16 tysięcy.









Harmonogram

· 16.09. godz. 12:00 - 19.09. godz. 12:00 - sprzedaż zamknięta pakietów dla posiadaczy karnetów sezonowych 2024/25 oraz subskrybentów Legii.



· od 19.09. godz. 12:00 – sprzedaż otwarta pakietów dla wszystkich kibiców (limit 16 tysięcy pakietów)



· 25.09. godz. 12:00 - 27.09. godz. 12:00 – sprzedaż zamknięta biletów na poszczególne 3 mecze dla posiadaczy karnetów sezonowych 2024/25 oraz subskrybentów.



· od 27.09. godz. 12:00 – otwarta sprzedaż biletów dla wszystkich kibiców.



Warto pamiętać, że jeśli pakiety na trzy domowe mecze zostaną wyprzedane przed 25 września, to dystrybucja wejściówek na poszczególne spotkania może ruszyć wcześniej.



Cennik? Na razie nieznany



Legia nie opublikowała cennika pakietów - ma on zostać opublikowany w poniedziałek. Przedstawione zostały natomiast wysokości zniżek, jakie przygotowane są poszczególnych grup kibiców:



KARNECIARZE



Dla posiadaczy karnetów klub przygotował ofertę, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 120 zł na zakupie pakietu. Ponadto każdy karneciarz może zakupić aż 5 dodatkowych pakietów w regularnej cenie dla znajomych i bliskich.



SUBSKRYBENCI

Dla posiadaczy karnetów klub przygotował ofertę, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 80 zł na zakupie pakietu. Ponadto każdy subskrybent może zakupić do 5 dodatkowych pakietów w regularnej cenie dla znajomych i bliskich.





UCZESTNICY PROGRAMU BEZ BARIER

Dla uczestników programu Bez Barier, którzy posiadają bezpłatne karnety na sezon 2024/25, klub przygotował ofertę zniżkową w wysokości 50% cen obowiązujących dla posiadaczy karnetów sezonowych na pakiety meczowe Ligi Konferencji. Zakupu można dokonać przez swoje konto kibica online, ale także tradycyjnie, w kasach klubu oraz w Punktach Obsługi Kibica (POK).



Dodatkowo osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności nadal mają możliwość korzystania ze swoich zniżek obowiązujących na meczach ligowych.



SENIORZY

Dla seniorów, którzy posiadają bezpłatny karnet na sezon 2024/25, klub przygotował ofertę zniżkową w wysokości 50% cen obowiązujących dla posiadaczy karnetów sezonowych na pakiety meczowe Ligi Konferencji. Zakupu można dokonać przez swoje konto kibica online, ale także tradycyjnie, w kasach klubu oraz w Punktach Obsługi Kibica (POK).



UWAGA! POSIADACZE KART KIBICA LEGII WARSZAWA



Zwracamy się z ważną informacją do wszystkich kibiców posiadających Kartę Kibica Legii Warszawa, a w szczególności do tych, którzy są karnetowiczami oraz planują zakup pakietów na mecze Ligi Konferencji UEFA. Prosimy o sprawdzenie daty ważności Waszej karty przed zakupem. Bez ważnej karty nie będzie możliwe zakodowanie pakietu na wybrane mecze, co może utrudnić Wam uczestnictwo w tych ważnych wydarzeniach.



Jeśli Wasza karta jest nieważna, istnieje możliwość zakupu pakietów, jednak dostarczenie biletu odbywać się będzie za pomocą opcji „Zbiór biletów”, która umożliwia odbiór biletów miejscu Waszego konta kibica przed każdym meczem.