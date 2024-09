Boks

Nabory do bokserskiej Legii

Czwartek, 12 września 2024 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Klub Bokserski Legia Warszawa, prowadzący zajęcia przy ulicy Waldorffa na Forcie Bema, ogłasza nabory do wszystkich grup wiekowych na sezon 2024/25. Zapraszamy na zajęcia osoby w każdym wieku! Grupa I (7-9 lat) ma zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach 17:30 - 19:00. Grupa II (10-12 lat) trenować będzie w poniedziałki, środy i piątki od 17:00 do 18:30.



Grupa III (13-16 lat) ma zajęcia w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:30 - 20:00, a osoby powyżej 16. roku życia (grupa IV) w poniedziałki, środy i piątki od 18:30 do 20:00. Serdecznie zapraszamy!



Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: 22 487-80-83 oraz mailowo: recepcja.legiaboks@op.pl