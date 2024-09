Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa?

Wszystkie bilety na mecz Legii z Rakowem zostały sprzedane. W telewizji spotkanie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. W internecie stream online dostępny na canalplus.com i w na sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - RAKÓW FORTUNA: 1 2.27 X 3.25 2 3.4

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Buli - 11 godzin temu, *.sfr.net Raków zrobił bardzo ciekawe transfery i oni są faworytem odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.