Draper - 6 godzin temu, *.chello.pl też trzeba zauważyć że za czasów Kaza Deyny grano mniej meczy niż teraz

więc ta liczba przy Deynie jest spora odpowiedz

Wsciek(L) y - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ile wam dali ? .... odpowiedz

Lucek - 6 godzin temu, *.. Jak dobrze , że już nie sponsoruję tej zgraji amatorów na boisku , ale również w zarządzie mistrza zobaczą chyba w telewizorze tego się oglądać nie da nic się nie zmienia . Grunt bilety wyprzedane , karneciki kupione dalej wspierajcie kupujcie loczek się ciszy za chwilę nowy projekt spokojnie tym razem się uda śmiech na sali . odpowiedz

jurand - 7 godzin temu, *.. DNO odpowiedz

Maro - 7 godzin temu, *.chello.pl Kolejny mecz życia Wszołka.Tobiarz nie do sprzedania za euro skończy się jak promocja Rosołka.

Ludzie nie róbcie debili z kibicow odpowiedz

Kibic Legii - 7 godzin temu, *.orange.pl Podziękujmy Feio za chęci, niech już odejdzie. odpowiedz

Beck - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Trudno w to uwierzyć,ale najbardziej rozpoznawalny polski klub jest kierowany przez trzech kompletnych indolentów.(żeby nie użyć innych epitetów).Żebyśmy nie wiadomo jak krytykowali to co się teraz dzieje w klubie,nic to nie da.Uważam,że powinna pojawić się konsekwentna,silna presją ze strony najbardziej wiernych kibiców klubu.Nie wiem teraz jaką ona przybrać formę.Obserwując jednak od wielu lat wypisywane hasła ,oprawy graficzne i zachowania z okazji różnych wydarzeń.Wszystkie te wspomniane rzeczy świadczą o dużej inteligencji ich autorów.Dlatego jestem pewien,że i tym razem dokonają odpowiedniego wyboru. odpowiedz

Fan - 7 godzin temu, *.178.55 Marność. W każdym meczu praktycznie tracą bramkę. Sprzedali strzelca i dziś wyszło że nie ma kto strzelać. Drużyny zaczynają uciekać Legii a maraton meczów dopiero sie zacznie. Słabo to wygląda. Słaby raków nas ogrywa w Warszawie. odpowiedz

Sobal 74 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Graja chodzonego niewiedza co się dzieje na boisku są wolni beż zaangażowania beż polotu a podania a raczej straty to nierobia tak trampkarze niestety niemamy zawodników trenera ani drużyny jesteśmy przeciętniakami niestety brawo zielinski odpowiedz

Zoltan - 7 godzin temu, *.chello.pl Uniwersalny przepis na wygranie z Legią:

1. Postać na boisku, co jakiś czas wrzucajac piłkę w pole karne i poczekać na babola obrony lub bramkarza

2. Postać do 90 minuty patrząc jak Legia nieudolnie, acz bezproduktywnie wymienia piłkę nie zbliżając się do bramki.

odpowiedz

Ronaldo - 7 godzin temu, *.myvzw.com Czekamy teraz na wywiad z panem który wie wszystko najlepiej. Najprawdopodobniej powie że przegraliśmy po jednym celnym strzale przeciwnika i że miał to rozpracowane ale to było niesprawiedliwe. Ten zespół jest bez jaj z fają czy bez tyle w temacie odpowiedz

emo - 7 godzin temu, *.comcast.net Ogladalem i nie wiadomo powiedziec. Do tej pory byly druzyny z dolu tabeli i szalu nie bylo. Dzisiaj nie widzialem jakiego kolwiek pomyslu. Rakow poprostu nie pozwolil na nic takiego. Strach podchodzic do Lecha. Mysle, ze dla tego trenera to sa za duze buty. odpowiedz

Antek - 7 godzin temu, *.play-internet.pl No i koniec pompowania balona do tarcia chrzanu się nadają odpowiedz

Jaro - 7 godzin temu, *.chello.pl Bez stylu, pomysłu, taktyki - dzieci we mgle. Gdyby był jeszcze jakiś magik piłkarz na boisku, to może byśmy przy tej mizerii od czasu do czasu coś wygrali. Niestety ani indywidualności, ani zespołu. Najgorsze, że trwa to już kilka sezonów. odpowiedz

Jurek - 7 godzin temu, *.inetia.pl Wszyscy do klubu kokosa. To jest najgorszy skład gamoni jaki był dotychczasowo w Legii. W swoich krajach oni nie graliby nawet w 3 lidze. Masakra! odpowiedz

tde - 7 godzin temu, *.. Bana przepłacanych paralityków, brak słów... odpowiedz

Jose Kante - 7 godzin temu, *.inetia.pl Wiadomo jak się skończy, choć jeszcze kładą się w polu karnym. Cóż, taka taktyka zapewne, bo przecież Fajo ma warianty rozpisane od 1 do 99 minuty...

Może właśnie za dużo rysuje tych głupot, a za mało faktycznie uczą się grać w piłkę, bo patrząc na Augustyniak, Kapuadiego, Wszolka, Pakharta, Nsame, itd to oni mają problem z przyjęciem piłki. No ale, zapewne będzie jakiś milion zewnętrznych czynników, oprócz tego że Fajo wyjdzie dumnie i stwierdzi że "to on za wszystko odpowiada, tylko on i zawsze on".... No to w takim razie bym go wypie.lił z pracy,skoro to tylko on. Oprpcze tego że jego zachowanie po Broendby powinno zakończyć ten cyrk odpowiedz

Doru - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Kiedy Legia będzie miała porządnego trenera? A nie jakiegoś frustrata który za jego kadencją nie da się oglądać Legii, bo tak oczy krwawią !!! odpowiedz

Mioduski rak Legii - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo Faja brawo zbieranina. 2 tygodnie chyba wódkę piliście dziady odpowiedz

Pit - 7 godzin temu, *.net.pl Dno i szambo. Tego nie da się oglądać. Kopacze i nieudacznicy..... odpowiedz

Mioduski i Wkłady i Fejo - 7 godzin temu, *.chello.pl Panowie w Koszulkach ale mi zrobiliście kursik.

Proszę o podobne wyniki w meczach międzynarodowych

odpowiedz

ooon - 7 godzin temu, *.com.pl kiedy pozbędziemy się tej ozdoby na bramce? odpowiedz

Borsi77 - 7 godzin temu, *.com.pl Bylejakości ciąg dalszy... odpowiedz

wtf - 7 godzin temu, *.chello.pl zieliński pakuj swoją nieudaczną du...ę i wytransferuj się do Turcji czy innego Cypru.Większego patałacha na stanowisku dyr.sportowego nie pamiętam,a nigdy to nie była mocno obsadzona posada w Legii. odpowiedz

IK - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Najpierw trzeba taczką wywieżć J.Zielińskiego i jego szrot,

wziąć młodzież z akademii bo on sprzeda co lepszych, to jest pijaczyna pamiętam go jeszcze z garażu starsi kibice pamiętają, trzeba zapobiec bo lech ucieka, odpowiedz

Redi - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Przyjeżdża ktoś mocniejszy i gra się kończy, ale jarajmy się 5 bramkami z motorem odpowiedz

Kudlaty - 7 godzin temu, *.play-internet.pl I h.j bombki strzelił ,h.j wielki będzie w tym roku odpowiedz

Syn trenera - 8 godzin temu, *.play-internet.pl I jak tam skończył się fart i z cieniutkim Rakowem w pupke....przyzwyczajcie się wielbiciele trenera Faja . Ciekawe co dziś było nie tak murawa , gęstość powietrza...czy co ..Zwalniać dyletanta jej najszybciej....Nie ma nic .ataku obrony pomocy ataku i pajac w bramce ...taktyki nie ma i fizycznie dno..... odpowiedz

Kraków 122 - 8 godzin temu, *.plus.pl Porażka. Może by czas na zmianę trenera



ktory by coś dal inny odpowiedz

wtf - 7 godzin temu, *.chello.pl @Kraków 122: I kto ma wybrać nowego trenera,Zieliński?To od niego trzeba zacząć zmiany w Legii! odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl @wtf: Żeby zwolnić trenera, El Loko musi podpisać z nim nowy, dwuletni kontrakt i dopiero wtedy można.

To taka Nowa tradycja, ekstradycja. odpowiedz

Marian - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl W dniu dzisiejszym odjechał Mistrz Polski. Chyba, że Lech przegra u siebie z Motorem. odpowiedz

Hmm - 7 godzin temu, *.chello.pl @Marian: hahahaahhaaa jaki mistrz Polski !? Człowieku obudź się w końcu,jesteśmy zespołem na pierwsząkg trójkę ale niekoniecznie na mistrza odpowiedz

Ronaldo - 8 godzin temu, *.myvzw.com @Szary Ten mecz jak każdy inny nic nowego.

Rakow jest slaby a i tak na luzie dowiezie to 1:0 może 2. Jak długo jeszcze jesteśmy skazani na taki beznadziejny styl ? Kto to chce oglądać i tym syfem się pasjonować? Można przegrać nie ma problemu. Ale kur…a tak grać każdy mecz???

Faja ty wiesz co … odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Banda kretynów... Nic więcej.. odpowiedz

WdW - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl To by było nawet śmieszne gdyby nie te tysiące ludzi dla których Legia to jest prawie całe życie,gdyby nie te dzieci które chcą się identyfikować z Legią i zaczynają swoja przygodę z piłką,ja już jestem stary i mam bardziej na wszystko wyjane ,chociaż tez mnie wku... bierze ,ale najbardziej mi szkoda właśnie tych młodych ludzi ,czym oni mają się tu zajarać?tym gównem? odpowiedz

Sebo(L) - 8 godzin temu, *.play-internet.pl No niestety z tej mąki chleba nie będzie. Reszta bez komentarza. odpowiedz

Simon - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Zwolnić tego trenera jak najszybciej odpowiedz

zaniepokojony - 7 godzin temu, *.sbcglobal.net @Simon: "trenera" raczej. odpowiedz

Lukasz - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Trener... Idiota... Który ustawia megagwiazdy, które są gówno warte.... Banda debili odpowiedz

Szary - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Niestety ale ten mecz pokazuje ,że król jest nagi i nie mamy po prostu pomysłu na grę i kreowanie sytuacji odpowiedz

Problem Legii to słaby trener… - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Przepraszam, ale jakie osiągnięcia ma ten Pan ?

Żadnego pomysłu na grę! odpowiedz

Zoo - 8 godzin temu, *.plus.pl Grają jak b aby zero agresji, panienki z pampersem, grać jak mężczyźni, do boju, bij zabij, kopać i lać odpowiedz

Ronaldo - 8 godzin temu, *.myvzw.com Ja pier.... Już jesteśmy w lidze mistrzów dzięki Jacek i Faja. Niczego innego w sumie nie mieliśmy się prawa spodziewać bo to jest padaka od początku sezonu. Alfa mógł spokojnie być wyje…ny za to zrobił. Tobiasz to nie jest zawodnik na miarę tego klubu. Zero strzałów w światło bramki i zero sytuacji poza strzałem dziadka w spojenie. To do przerwy. Nadzieja jak zawsze umiera ostatnia…. odpowiedz

Rafcio - 8 godzin temu, *.255.233 Augustyniak 6 piłek, 5 do przeciwnika. Laga na młodzieńca z Senegalu, taktyka ku..a. fejo przegrasz z wf- stami to zostaw w poniedziałek papiery, klucze od auta, mieszkania, laptop i komórkę. Każda akcja na stojąco rozgrywana. Dramat. Kibicuję Legii od 30 lat ale miesiąca tylko panny z Wronek grają w piłkę. odpowiedz

Zły - 8 godzin temu, *.chello.pl Brakuje kluczowych podań,Oyedele ma tą umiejetnosc ale nie ma go nawet w rezerwach,w meczu reprezentacji był najlepszy na boisku mimo ze przegralismy 1-2,gdzie Ziółkowski,który jest gigantycznym talentem,który musi grać żeby chcieć tu zostać.

a Augystyn w przerwie udziela wywiadu z taką werwą że niech go gęś kopnie,zero charyzmy i ambicji odpowiedz

Fan Kacpera - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Popis naszej gwiazdy broniącej bramki nie wymaga komentarza .Wygląda to po pierwszej połowie delikatnie mówiąc słabiutko dodatkowo po tym co zrobił Arfalela to powinniśmy grać w 10 tak szczerze mówiąc Nasze gwiazdy biegają biegają i nic z tego nie wychodzi.

odpowiedz

Derwall - 8 godzin temu, *.orange.pl jak na razie ten mecz udowadnia to że Nieudacznik szkoli Nieudacznika odpowiedz

Szpic - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Grając na stojąco i podając do tyłu na pewno niczego się nie zawojuje. Bramka na konto Tobiasza, a to co dziś gra Augustyniak to dywersja. Lech ucieka i marzenia o mistrzostwie też. Jeśli taka gra to pomysł Fejo na zwycięstwo, to gość nie ma żadnego pomysłu. odpowiedz

Legionista - 8 godzin temu, *.net.pl Tobiasz goncalves wszok i wszystko jasne odpowiedz

Michał - 8 godzin temu, *.plus.pl Z taką grą nie wygramy tego i w sumie niczego. Tutaj to nawet Ancelotti nie pomoże. Trzeba im podwyżkę dać.....a może trener z prawdziwego zdarzenia jak Czerczesow a nie dzieciak jakiś. odpowiedz

Sebo(L) - 8 godzin temu, *.. Niestety wygląda to słabiutko.Poza jednym strzałem Nsame kompletnie żadnego zagrożenia pod bramką Rakowa ze strony Legii.Wszołek do natychmiastowej zmiany.Stracona bramka nadawała by się do kabaretu.Przecież do tej akcji nie powinno nawet dojść,tymczasem obejrzeliśmy serię kiksów i brak zdecydowania piłkarzy Legii co mają w ogole zrobić z piłką.Masakra. odpowiedz

KowaL - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Ręcznik złapał swoją formę poziom -1 odpowiedz

Czasem jeden krok wstecz aby zakumać… - 9 godzin temu, *.145.80 Niech wszyscy sobie przypomnâ Tobiasz jak grał jak jeszcze nie trenował go Malarz

odpowiedz

Jurek - 9 godzin temu, *.inetia.pl Co oni robili podczas przerwy w grze? Ta akcja Rakowa zaczęła się od straty Kapustki. odpowiedz

Slaweczek 69 - 9 godzin temu, *.chello.pl Wszołek jak tobie się nie chce grać to wypad na dolny Śląsk worki z piaskiem nosić. odpowiedz

Zły - 9 godzin temu, *.chello.pl Raków mimo że nie gra jakoś rewelacyjnie,to technicznie i agresywnie znacznie lepiej od Legii.

Nie wyciągamy wniosków,Wszołek dalej straty i bezproduktywny,srodek dziurawy ,gdzie Oyedele gorzej niż Goncalves nie zagra.

jak narazie to walka o top 5 napewno nie o mistrzostwo

odpowiedz

Mateusz z Gór - 9 godzin temu, *.orange.pl Tak się to będzie czasami kończyć niestety. Miała być nowa Legia po wielu treningach w końcu zgrana a dostaliśmy po raz kolejny mecz w którym trener postanowił nie grać w piłkę w pierwszej połowie. Jak to w takich przypadkach bywa czasami rywal strzeli nawet z jednej jedynej sytuacji, a ktoś popełni błąd jak Kacper. Podejście Legii do tego meczu, taktyczne podejście to jest kpina z kibiców którzy przyszli na stadion. odpowiedz

Darek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Dobrze, że była teraz przerwa na reprezentacje. Chłopaki odpoczęli. Mogli potrenować na spokojnie. Efekty widzimy dzisiaj. Przegrywamy do przerwy, straty Kapustki w środku pola, problemy z wyjściem z piłką z własnej połowy. W konsekwencji tej gry jeden celny strzał na bramkę. odpowiedz

Pusia - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo! Szykujcie się kochani na serię oklepów, fart się skończył, a miodek niech lepiej szuka nowego trenera, ale nie kolejnego wuefisty… odpowiedz

Benit - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Kapustka statuetkę odebrał i zapomniał jak grać.

Alfarela co ten koleś robi w składzie? odpowiedz

WdW - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Wbrew pozorom ten mecz juz nie wygląda jak ten piach co ostatnio graliśmy ,tylko co z tego jak i tak w du...ę ,brak słów juz na tą zbieranine pseudo piłkarzyn,wszystko juz zostało powiedziane ,bedziemy 3/4 składu zmieniać co rundę to tak bedzie to wyglądać i to zebyśmy jeszcze zmieniali na lepszych piłkarzy ale to równia pochyła z roku na rok coraz większe dziadostwo,rzygać się chce jak sie to ogląda odpowiedz

Bolo - 9 godzin temu, *.net.pl Co ten Tobiasz przy bramce zrobił szedł do piłki i odpuścił masakra chyba kask ciężki ha odpowiedz

Mr.x - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Cieszyć się trzeba była czerwoną kartka sędzia był łaskawy dla Nas. odpowiedz

Michał - 9 godzin temu, *.plus.pl Z taką grą i Legią to mistrzostwa nie będzie. Dzięki Fejo Zielu i Miodu. Tragedia odpowiedz

Kraków 122 - 9 godzin temu, *.plus.pl Niech się wreszcie obudzą i zaczną grać.. bo taka gra to mogą zapomnieć o wygranej bądź remisie. odpowiedz

Słaba ta Legia - 9 godzin temu, *.chello.pl Przerwa na Reprezentację i po ciekawym meczu z Motorem gramy piach.Gdzie te strzały na bramkę.Przybył karnych nie podyktuje.Tobiasz znowu zaczyna grać piach. odpowiedz

abcd - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Konstruktywna krytyka aby się Pan Zieliński nie obraził: uważam,ze bramka na konto szanownego pana Tobiasza, który powinien by spokojnie złapać tą piłkę. odpowiedz

Zomb - 9 godzin temu, *.168.166 A ten pajac w czepku zamiast złapać piłkę w ręce i zgasić akcje to się przygląda i tracimy gola... japi... odpowiedz

Lopez - 9 godzin temu, *.centertel.pl Ta niemota w bramce to jakiś żart, gość jest tragicznie słaby odpowiedz

Michał - 9 godzin temu, *.centertel.pl Nie da się grać z kimś takim na bramce. Niestety… Zawahanie przy sytuacji bramkowej zamiast pewnego wyjścia i złapania piłki (!) W konsekwencji gol dla frajerow z Częstochowy odpowiedz

Ja - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo kacperek odpowiedz

Darek - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Słaba ławka rezerwowych. Z realnych wzmocnień to tylko Morishita i Gual coś mogą wnieść pozytywnego. Reszta to spam. odpowiedz

Barnaba - 10 godzin temu, *.orange.pl Wygramy, wygramy, musimy wygrać!!! odpowiedz

Luk - 10 godzin temu, *.mm.pl O co tu chodzi ??? Kramer wysiada z samolotu i gra w Turcji a Oyedele przyszedł 3 tygodnie temu i nawet nie ma go na ławce rezerwowych??? To mityczna aklimatyzacja jest tylko Legii ??? Bo musi poznać ststem gry i kolegów z drużyny ??? A w Turcji wystarczy aklimatyzacja zawodnika w samolocie wysiada i może grac ???!!! odpowiedz

Darek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Luk: U nas jest mityczny okres aklimatyzacji. Tak z pół roku. Nowy piłkarz musi poznać szatnie, klubowe korytarze, nowych kolegów. odpowiedz

Mateusz z Gór - 10 godzin temu, *.orange.pl No to mamy pierwszy poważny sprawdzian dla Nsame w Legii. Liczę na to, że po jego dzisiejszym występie nikt nie będzie już pamiętał o Kramerze. odpowiedz

MonsteR (L) - 10 godzin temu, *.tpnet.pl ....................... Kobylak ........................

Barcia ............ Pankov ............. Kapuadi

..................... Augustyniak ......................

Morishita ... Kapustka ... Luquinhas ... Vinagre

................. Gual ........ Nsame ...................

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

