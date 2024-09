Papszun: Nie ma czym się zachłysnąć

+ dodaj komentarz

Ucz się Feio jak się gra wahadłami jak już chcesz tak grać. Raków ma i wahadła i skrzydła. Ma też środek pola. My nie mamy nic. Wahadła opierają się tylko na wrzucaniu i a nuż się uda, a Gual i Alfarela to podórkowi gracze, którzy nie mają ani szybkości, ani siły. U nas Augustyniak z Celhaką mają rozgrywać. Wolne żarty.



Wszołek znowu zawalił gola, w identyczny sposób jak każdy ale dalej grajmy wahadłami nie mając na wahadła piłkarzy. Mogliśmy wziąć tego Ameyawa zamiast Alfareli i Chodyny i byśmy lepiej na tym wyszli i finansowo i sportowo. Jak nie możemy ściagać jakościowych piłkarzy to ściągnijmy chociaż takich Ameyaów, którzy są zwrotni i szybcy. Zwłaszcza, że gość dorastał w Warszawie. Raków ma prezesa z Warszawy, trenera z Warszawy, młodych polskich piłkarzy z Warszawy, nawet testy robią u nas na stadionie. A my co? Mamy pod nosem ludzi na każdą pozycję w klubie to szukamy nie wiadomo gdzie. Czy chociaż znajdujemy kogoś lepszego? Otóż nie. Papszun idealny nie jest, wiadomo. Ale nawet jak mam przegrywać to wolę przegrywać z naszymi ludźmi niż z obcokrajowcami. Dramat. Oni nie mają nic. Trener im mieszka w stolicy, nie mają gdzie testów piłkarzom robić, nie mają gdzie trenować, kurnik na 5k. My mamy wszystko i nas ogrywają na Ł3 jak chcą, beż żadnego wysiłku. Jedna akcja wystarczy. Vuko i Papszun nas ograli w domu w tym sezonie. Obydwu nie chcielismy bo przeciez mamy lepszych. Z Runjaiciem nie wygralismy mistrzostwa, z Feio tez nie wygramy. A Vukovic wygral. Papszun tez. Wnioski niech wyciagnie Mioduski i wywali caly pion sportowy bo sa jakies granice nieudolnosci.



Rakow wygladal dzis tak jak powinna wygladac Legia. Wiekszosc pilkarzy gra spokojnie, ma charakter, umie sie ustawic, zastawic, przesunac, na spokojnie rozegrac, wiedza kiedy mozna zaatakowac, wyczekuja na swoj moment. My gralismy jak lamusy, jak srodek tabeli. 5 minut ataku na hura, Rakow 3 razy sie przesunal, 2 razy zablokowal i koniec gry. Kiedys to my gralismy jak Rakow dzisiaj. Na doswiadczeniu i charyzmie, na indywidualnosciach. Teraz wygladamy jak jakies leszcze co maja niezlych zawodnikow, ale na koncu nie wygrywaja. Jean Carlos Silva bije na glowe kazdego wahadlowego, ktory przewinal sie przez Legie ostatnio. Teraz Ameyaw wiecej da niz Chodyna, Gual i reszta wynalazkow. My nawet z ligi bierzemy nie tych co trzeba. Wmawiamy sobie, że jestesmy kozakami, bo z 2 ligi francuskiej i hiszpanskiej do nas przychodzą. No mega sprawa, wow. A do Rakowa przyszedl Silva z Wisly Krakow i nas ogrywa jak chce. A jestem pewne, ze gdybysmy mieli dobrego, znanego, obytego dyrektora sportowego to by nam posciagal pilkarzy z lepszych miejsc niz Ligue 2, czy La Liga 2, bo my naprawde mamy marke w Europie i gwarantujemy puchary. No ale po co.

