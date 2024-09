Trzy punkty uciekły...

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Sebastian Mucha

Techniczny: Albert Różycki

VAR: Paweł Malec

AVAR: Sebastian Jarzębak



Pogoda:

Temperatura 22°C

Ciśnienie 1013 hPa

Wilgotność 65%



Komentarze (178)

+ dodaj komentarz

dodaj

mackiki - 4 godziny temu, *.orange.pl co ucieklo? 1 pkt to byloby cos a nie 3 pkt odpowiedz

KraJan - 4 godziny temu, *.inetia.pl Tego nie da się oglądać a Feio nie da się już słuchać. Jedyny pozytyw tego sezonu to będzie jesień Legii w Europie. No chyba, że wszystko przegrają. Drużyna to nie samograj muszą mieć trenera. Niestety Feio to człowiek, który ma gadane ale wiedzę trenerską żadną. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl Kolejna sprawa,to wolę Augustyniaka jednak na centralnym stoprze,dobrze wyprowadza piłki I podłącza się do gry wchodzac na pozycje numer 6,umie uderzyć zaskakujaco..na boku mniej pewny i trochę toporny w robieniu przewagi jako boczny stoper..niby szedł do przodu ale dużo błędów i strat, chaosu...nasz omnibus cuduje i nic z tego pożytecznego nie ma..mial przejść na 4 obrońców i na gadce się skończyło... odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl Z roku na rok po taniości biorę gorszy szrot piłkarzo podobnych wyrobów i zatrudniam amatora do ich trenowania, a i tak mam pełny stadion i kasa się zgadza. To po co mam przepłacać? Pudel tak trzymaj. Golimy frajerów! odpowiedz

targówek - 4 godziny temu, *.orange.pl Dobre transfery w Legii skończyły się w momencie kiedy odszedł z klubu Kucharski - niestety brutalna prawda ! odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl @targówek : dobre transfery, to skończyły się, kiedy odszedł Żewłak. odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.. Kramer debiutuje w nowym klubie mimo że jeszcze na początku tygodnia był jeszcze naszym zawodnikiem.Sprowadzaja z Dudzińskiego w bramce stoi czołgista.Idziemy dalej.Niecaly miesiąc temu przychodzi Oyedele ani razu nawet na ławce.Dal mnie Ziółkowski najlepszy w obronie…teraz nie gra.Mozecie mi wytłumaczyć o co tu chodzi?Bo nie nadążam. odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Cóż bramka Tobiasza - wystarczyło wyłapać piłkę i było by po sprawie. Nie wiem co oni przez te dwa tygodnie robili ale ciężko się to oglądało, pierwszy sprawdzian oblany - mecz do zapomnienia jedziemy dalej ;) odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl @Dimas: tylko zmień bramkarza, bo dalej z tym niedojdą, to nie pojedziesz. Nie co dzień grasz z Motorem i strzelisz więcej niż on wpuści. odpowiedz

Jogurt - 4 godziny temu, *.chello.pl Panie Jacku był Pan super obrońcą. Dyrektorem Legii niestety miernym w najlepszym razie. Słabe to zarządzanie. Trzeba czasem spojrzeć w lustro i zobaczyć czy ten gość da radę. Ty niestety nie nadajesz się do tej roli odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.orange.pl Zielinski pierwszy on jest temu winien od dwoch lat zle decyzje odpowiedz

Domel - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Fachowe komentarze od Znawcy, Krzeszcza.

i udawane od Julius Łowca troli i Żaba 69

Nie przez przypadek widać w jakich okolicznościach piszą.

Komu zależy, a kto pracuje w niedzielę.

Jeszcze trochę i Tomaszek 67 się obudzi odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Domel: dzięki,za pochwałkę,no smuci ten obecny obraz Legii i boli...I prawidłowo rozpoznajesz trolli... odpowiedz

dziad LeopoLd - 5 godzin temu, *.chello.pl Zero obrony-zwykłe fajansiarstwo. Jeden Nawrocki zrobiłby więcej niż te patafiany. Dwóch mało się o siebie nie pozabijało, trzeci kręci łbem bo nie wie gdzie piłka a piąty pancerny w bramce przyjął postawę drzewka bonsai co oczywiście g*wno dało. Jak sobie przypomnę stare dzieje kiedy Choto z Astizem czyścili Fabianowi przedpole to łza się w oku kręci. odpowiedz

Faja do zwolnienia - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie chce zapeszać ale najprawdopodobniej Legia TYM właśnie meczem potwierdziła że ten sezon będzie dla niej stracony a Amica Wronki jest głównym pretendentem do tytułu. Niestety ale tak to wygląda i tu się raczej znając życie ligowe NIC nie zmieni. Dobranoc. odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl Kiedyś Łazienkowska 3, to była twierdza. Legia zrobiła łomot przyjezdnym i wracali do domu z bagażem bramek. Teraz prowincjonalne zespoły, patrz Raków, Piast, o których 15 lat temu nikt nie słyszał wchodzą na murawę bez presji i podnoszą 3 pkt z boiska. Co za czasy. Z twierdzy został niestety drewniany śmierdzący klop. odpowiedz

szwarny synek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Piotrek: Kedyś,tzn. kiedy? odpowiedz

Stary chinczyk - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Zęby bolą jak się to ogląda. odpowiedz

rych ochódzki - 5 godzin temu, *.com.pl Z tym składem to nic się nie zdobędzie - Do wywalenia pseudo trener , Zieliński , Malarz - no i piłkarze typu Barcia Goncalves Lequinhas Celhaka i na koniec śmieszny Alfarela, do tego pożegnać Jedzrejczyka i Wszołka bo z nich już nic nie będzie ! odpowiedz

Kibicc - 5 godzin temu, *.proip.pl @rych ochódzki: zapomniałeś o najważniejszym - trzeba wywali debila Tobiasza odpowiedz

Kamiko27 - 5 godzin temu, *.orange.pl Nie można zdobyć mistrzostwa jak przegrywa się mecze u siebie to jest niedopuszczalne! . Moim zdaniem w tym meczu zabrakło większej agresji na przeciwniku i głupie straty w środku pola. Szybkiego rozegrania piłki a przede wszystkim pokazania się na pozycji . Raków nie pokazał nic ciekawego oprócz obrony Częstochowy i wyższego pressingu czego brakowo też w Legii .

odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl @Kamiko27 :

Czyli zabrakło wszystkiego co najważniejsze w piłce, więc i wynik nie jest zaskoczeniem. Martwi tylko to, że 90% meczy jest podobnych i nie widać poprawy odpowiedz

Kibicc - 5 godzin temu, *.proip.pl Ludzie, musimy zmieniać nastawienie. Przegrany mecz = pusty stadion na następny mecz. Tylko tak będą mieć ciśnienie bo dla nich liczy się tylko hajs. odpowiedz

Leon - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Znów strata gola po stracie przy wyrowadzaniu pilki na wlasnej połowie i błąd indywidulany Wszołka - te piłkarzyki to pośmiewisko. odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.162.80 Magiera wróć !!!! odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl @(L): tylko najpierw niech spuści Śląsk z ekstraklapy. odpowiedz

Lemon - 5 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Medaliki pokazały wkładom do koszulek zwanych mylnie piłkarzami i klaunowi zwanemu mylnie trenerem miejsca w szeregu. odpowiedz

Kondi21 - 5 godzin temu, *.98.254 @Lemon: Dokładnie! Komentarz w samo sedno! odpowiedz

grev - 5 godzin temu, *.inetia.pl Syf, wstyd. odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.162.80 Taki wielki klub jak Legia, zatrudnia amatora na miejsce trenera?? Drużyna ma potencjał. Potrzeba kogoś, kto oszlifuje te diamenty. Lepiej wydać więcej na dobrego trenera, niż płacić (piłkarzom) kalekom jak Kramerowi ( szczęście że udało się zarobić na nim ) . Przez trenera klub jest finansowo parę baniek w plecy. Brawo zarząd. Takich ludzi nam potrzeba …. odpowiedz

Zoo - 5 godzin temu, *.plus.pl Zmiana trenera nic nie pomoże to piłkarzyki są drugoligowe, beztalencia odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.. Panie Jacku Zieliński podobała się Panu gra dzisiaj? Znów Pan bedziesz mówił, że kibice hejtują piłkarzy??? Panie Jacku weź pan pod pachę tego krasnala trenerka i pod drugą pachę pana Kena Mozyrko i odejdźcie z klubu. Nie będę się nad Panem znęcał za zasługi. Ale jak widać jak się było dobrym piłkarzem to wcale nie gwarantuje, że się będzie dobrym dyrektorem. Panie Jacku poświeć się Pan rodzinie bo się Pan tylko ośmieszasz.



I na koniec gdzie te oszołomy Julius Łowca trolii i Żaba 69. Gdzie jesteście lub raczej jestes. Mozyrko z Jacusiem nie zlecili jeszcze pisania odpowiedzi pod komentarzami kibiców???? odpowiedz

www.zalkropkapeel - 5 godzin temu, *.chello.pl Pa ta ła chy odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Sorry ale to co wczoraj łach pokazał w meczu z diskopolowcami to jest przepaść w porównaniu z tym co pokazała dzisiaj Legia. Na tę chwilę jesteśmy w czarnej d... jeśli chodzi o walkę o mistrza. odpowiedz

Juri - 5 godzin temu, *.inetia.pl Ostatnie transfery to kompromitacja.

odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Po dzisiejszym meczu to Vinagre nie kupiłbym nawet za 700 tys euro..nie mówiąc o kwocie czterokrotnie większej...po raz kolejny każdy zagrał poniżej swoich możliwości,tak indywidualnych jak i zespołowych..atak kompletnie nie istnieje..niestety z Nsame nie będzie łowcy goli...Luki też mizernie..chyba jego najlepszy prime w Legii nie nastąpi.. jak dla mnie jedyny Kapustka przejawiał większą ochotę do gry,ale nie miał z kim grać, no i te ustawienie też nie bardzo służyło temu by grać kombinacyjnie na skrzydłach...nikt praktycznie nie pojechal na kadre,a zagrali kompletnie nieprzygotowani,ten sprawdzian na lufę zaliczyli..wszyscy nowi póki co,straszne niewypały transferowe...A największym trener... odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie ma się co oszukiwać, drużyny nadal nie ma i chyba prędko nie będzie. Będą czasem zwycięstwa, bo jakis tam potencjał jest ale jak ktoś ma na myśli wyższe cele to raczej nie w tym sezonie. odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl Coritiba prowadzi 1-0 Josue z asystą! odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl @Znawca:

Wiadomo, że Josue miał temperament i szybko mogłoby dojść do spięcia z Feio.

No i niestety Josue musiał odejść, a trenerski amator został.

Szkoda, że nie można tego odwrócić.

Osobiście mógłby odwieźć Feio na lotnisko i przypilnować, żeby odleciał do domu. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Egon: Josue to był u nas instytucja! Pchał zespół do przodu jako przywódca grupy,mentalnie...wszyscy powinni na tym korzystać a niestety nie bardzo im to pasowało! No i na boisku był panem pilkarzem! Niedawno oglądałem jego bramki i asysty z całego pobytu w Legii...od czasów Vadisa nie było takiego gościa jak on! Niech mu się wiedzie w Brazylii! Charakterny chłopak i został u nas sezon dłużej za niższa kasę niż mógł zarobić! Bez niego by nie było Alkmaarów Aston Villi,jestem tego pewien..A na końcu zrobili z niego kozła ofiarnego bo nie miał komu dogrywać piłki... odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @Znawca:

I jeszcze te śmieszne zarzuty, że spowalniał grę i nie zdobył dla Legii mistrzostwa.

A niby z kim miał je zdobyć ?

Z Charatinem, Diasem, Baku, Zybą, Rose i podobnymi wynalazkami ?



Teraz Josue już nie spowalnia gry, teraz gramy cudownie, że aż się słabo robi.

odpowiedz

Czarny76 - 6 godzin temu, *.. Prezesie dalej idziemy w projekt Zieliński-Faja? odpowiedz

NaSpokojnie - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Niestety nie podoba mi się nasza gra.

Bramki nie zdobywany z ładnych akcji a bardziej z indywidualnych umiejętności. Nie chodzi mi o dzisiejszy mecz ale o całą rundę jesienną. W LK gramy beznadziejną piłkę, choć awans się udało wywalczyć - czyli cel osiągnięty.

W ekstraklasie przynajmniej dwie ekipy lepiej grają od nas. Raków na początku sezonu prezentował się słabo , teraz widać że drużyna się zgrywa + fajne transfery. U nas zaczyna to wyglądać odwrotnie ...

Jeżeli tak dalej pójdzie to w zimę zmiana trenera... odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl @NaSpokojnie :

O jakiej Ty zimie piszesz Kolego? Chyba że jutro spadnie śnieg w górach. Najpóźniej jutro trzeba pogonić Faje, w grudniu nie będzie czego zbierać. odpowiedz

Cezar. - 6 godzin temu, *.centertel.pl Szkoda słów,nie krytykuję poszczególnych zawodników i trenera, gdyż niczego więcej się nie spodziewałem,ale myśla,że to co pokażą .wystarczy do remisu,niestety nie,a ten cały Papszun i jego zespół jest dużo słabszy niż 2-3 lata temu.ale na Legię to wystarczyło. odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl Czym prędzej zwolnić tego dzieciaka zwanego trenerem..gadać pieknie potrafi i filozofować, a efekt na boisku żaden! W ogóle filozofia gry naszych trenerów to farsa,obaj zagrali antyfubol! Zero kreowania gry do przodu! Akcji technicznych, kiwek...Tylko schematy taktyka,przesuwanie,I fazy przejściowe! Kto to słyszał o takiej grze? To kuźwa szachy czy co? U nas nie ma kompletnie nic! Zero gry, myśli,chu...we ustawienie,słabi wykonawcy,I bezczelny buc zaklinający rzeczywistość, I ławka butna o wielkiej megalomanii...poprostu wstyd...moim zdaniem jutro powinna być reakcja i zmiana trenera...bo ten do niczego się nie nadaje! Brać Fedę Dudicia,który chce grać w pikę! Możliwe że on by nawet zrobił z Alfareli jedynego wysuniętego napastnika,zagrał 1-4-2-3-1 Luguego dając na prawe skrzydło,żeby schodził na lewą nogę do środka,I maksymalnie ludzi kreatywnych do środka pola by grać kombinacyjna piłkę, może z Akonisa zrobiłby Aleksicia,bo nie boi się stawiać na młodych chłopaków, Kapustka na centralnej 10...tu potrzebna zupełnie inna filozofia futbolu,inny styl cieszący oko,inne rozwiązywanie akcji,duzo luzu i inwencji w ofensywie...kreacja,kracja i jeszcze raz, kreacja! A nie ze jeden błąd spowoduje że już leżymy..

Błędy w futbolu będą zawsze i nie ma na to antidotum..trzeba budować zespół pod kątem kreacji,i podnosić poziom własny gry(technikę,jakość i zgranie),a nie tak skrupulatnie analizować przeciwników i jak w klasyku..naczytać się książek o żabce i zapchać łeb taktyką i zero inwencji na boisku! To jest destrukcyjny sposób na podniesienie swojego poziomu gry! Amen... odpowiedz

Szpic - 6 godzin temu, *.243-virtuall.pl Obawiam się że właśnie dzisiaj uciekło coś więcej niż tylko 3 punkty. Takie mecze musi wygrywać drużyna marząca o mistrzostwie. Wyjazd do Szczecina jawi się jako mecz ostatniej szansy w walce o tytuł (mimo że będzie to dopiero 9 kolejka), bo nie widzę gdzie Lech miałby zgubić punkty. Legia gra od początku sezonu bez jakichkolwiek pomysłu taktycznego, a ten mityczny pressing jak powinien wyglądać to właśnie pokazał Raków. Wydaje się na chwilę obecną że prowadzenie takiej drużyny jak Legia przerasta umiejętności obecnego trenera. odpowiedz

NaSpokojnie - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Szpic : Niestety zgadzam się w 100%... odpowiedz

fan1956 - 6 godzin temu, *.tpnet.pl oceny- same jedynki, szkoda że nie ma ,,-1,, istny cyrk, tylko małpy jakieś niedorobione, brawo dziadostwo (klaun: loczek, zielono mi, faja ) nie mówiąc o głównych artystach cyrkowych. Ale był ubaw, dzieci mało nie popękały ze śmiechu, prosimy o bis na następnym występie cyrkowym w Szczecinie, POZIOM TRZEBA UTRZYMAĆ. Tam dzieci też chcą mieć ubaw !!!!! odpowiedz

pseudo wszystko - 6 godzin temu, *.chello.pl Sami wiecie komu nawet hełmofon nie pomógł, mógł piąstkować, a tego nie zrobił... Wszołek w tej akcji też namotał, obrońcy tam byli... jacy obrońcy?!po czym głupia strata... eh szkoda gadać... odpowiedz

Sebo(L) - 6 godzin temu, *.. Panie Mozyrko jak tam humorek dopisuje? Wszystko jest "cacuś glancuś"?Sprowadzeni piłkarze odpalają petardę? odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Sebo(L): patrz jaka zależność...korpołby wynurzyły się że swoimi pseudo gadkami,tak zespół gra jeszcze gorzej,a przerwa na kadre miała być zbawieniem..żadną bajerą nie zamydlą obrazu gry...dopiero się okaże w jak czarnej d.... jesteśmy! Przyjdą mecze w pucharach,zmęczenie,może kontuzję,kartki...A tu nawet podstawowej jedenastki nie mamy dobrej ani pół ogarniętego napastnika...masakra...nawet brak dronów jednak nie przeszkadzodził rywalom w zwycięstwie.. odpowiedz

Maverick - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Niestety,ale tak jak pisali poprzednicy napisze inna dokładnie to samo.Przyjechała solidna żeby nie powiedzieć drużyna z niewiadomo jakimi piłkarzami ale z piłkarzami którzy potrafili skutecznie się przeciwstawić.Na dzień dzisiejszy Legia nie ma zawodników na zdobycie mistrzostwa Polski oraz spektakularną grę w europejskich pucharsch.Za dużo zawodników przeciętnych.Wszołek z Augustyniakiem wyglądali na początku meczu jakby pierwszy raz ze sobą grali.Dziwie się że Wszolek gra w pierwszym składzie...Czyżby Kun byłby aż tak słaby??Nie mniej jednak uważam że z tym składem absolutnie nie będzie mistrza Polski.I odejście Kramera nic tutaj nie da.Nir wiem dlaczego ale raków w drugiej linii był szybszy,uprzedzał Legię w drugiej linii przez co były problemy z rozegraniem.Legia w 1szej połowie stała jak pingwiny w wodzie.Moze dlatego też nie dostanie dopłaty za tskie patałajstwo haha.Najlepiej w tym momencie w lidze wygląda Lech Poznań.I jeśli dalej tak będą grać tak jak z baba Jaga to zapewne oni zostaną mistrzem.Zeby była jasność:

NIE JESTEM LECHITA CZY WIDZEWIAKIEM BADZ POLONISTA!!!!Pisze to co widzę na boisku ze strony Legii i oczy krwawia.Gorzej to chyba grali tylko w Kosowie odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.. @Maverick: jednak przejrzałeś na oczy bo jakiś czas temu a zwłaszcza w poprzednim sezonie wychwalałeś to jak gra druzyna jakiego mamy trenera. I dobrze że przejrzałeś lepiej późno niż wcale odpowiedz

Don - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Spokojnie idziemy na mistrza ! odpowiedz

Miarka się przebrała !!! - 6 godzin temu, *.centertel.pl Piszę to jako wieloletni kibic Legii dawniej chodziłem na mecze od 90 lat (na każdy u siebie) potem wyjazdy sporadyczne jakieś jak były fundusze dziś człowiek ma 38 lat rodzina 2 dzieci brak czasu ale teraz jest chęć znowu powrotu ale niestety nie za tego prezesa i całej tej zbieraniny Klaunów ci ludzi nie mają nic pojęcia o Piłce Transferach Szkoleniach nic Pamiętam Miodulskiego wypowiedź jak przejmował Legię ! Miała być drugą Fc Basel nawet do tego się nie zbliżył poziomu teraz gramy w jakiś ligach Konferencji gdzie powinniśmy być coś na wzór Dynama Zagrzeb ale niestety jak mamy to robić jak ściągamy grajków za 0 z wolną kartą przykład teraz Raków ściągnął michael ameyaw gdzie dawno mówiłem że to dobry grać i to za 1ml euro 23 lata szybki zwrotny i proszę asysta dziś Wszołek jest bez formy reszta jakieś Akfarelki Same po co nam to jest zero myślenia w tym klubie dlatego nie powstanie moja noga inniendam ani 1zł dopóki nic się nie zmieni odpowiedz

Ludwik - 6 godzin temu, *.chello.pl 15 minut OK a później dramat. Pytanie: dlaczego zabrakło flag Śródmieścia i Mokotowa ? odpowiedz

Olek - 6 godzin temu, *.167.166 @Ludwik: flagi są w maglu. odpowiedz

Ronaldo - 6 godzin temu, *.myvzw.com Jestem wku…ny jak każdy. Z takimi walczakami i wirtuozem na ławce to nie ma nas w pierwszej 5 w tym sezonie. Zieliński ligę mistrzów możesz nadal mieć jeśli masz czas oglądać Tv. Jak zacznie się granie w lidze konferencji to możemy nawet w 8 się nie zmieścić i wcale by mnie to nie zdziwiło. Wstyd też z taką padaką pokazać się w 3 lidze Europy ale to już odmienny temat. Proszę tylko nie mówmy już więcej że mistrzostwo jest priorytetem bo narażamy się tylko na pośmiewisko w całej PL. odpowiedz

Trochę coś tam kumający. - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Pogonić tego pseudo trenerzyne jak najszybciej bo będzie coraz gorzej! Jest tu jakiś pomysł na grę? Chęci? Pilarze totalnie pod formą... odpowiedz

jest źle - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Wiadomo było już przed meczem ,że Legia będzie atakować i bić bez sensu głową w mur ,a Raków będzie czekać na na 1-2 szanse i to się sprawdziło. Wielu to przewidziało. Czy Legia zawsze musi grać tak samo? Czasem trzeba się cofnąć aby wciągnąć przeciwnika i trafić po szybkim ataku. Trzeba zmieniać rytm gry oraz grać szybko z 1 piłki ,a nie ciągle do znudzenia to samo przez 90 minut. Cała liga już dobrze Legię poznała. Sposób na Legię znają wszyscy. Chyba czas na zmiany Panie Trenerze odpowiedz

Mioduski rak Legii - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Punkty uciekly :))



Ta zbieranina Faji nadaje sie do pchania karuzeli łańcuchowej odpowiedz

M 1987 - 6 godzin temu, *.orange.pl Ja wiem... nie krytykujcie w budowie ect...

Mam dosyć! Tej padaki. odpowiedz

Tony mułu - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Człowiek liczył w tym meczu na jakieś DNA Legii a wyszło z tego DNO odpowiedz

Scypion - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Czekam na słynne slowa prezesa: "trener ma moje pełne zaufanie". Wtedy bedzie pewne, ze wyleci niebawem.

Jedynym trenerem, który potrafiłby gwiazdki za morde zlapać i kazac grac to Stasiu Czerczesow. odpowiedz

Scypion - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Czekam na słynne slowa prezesa: "trener ma moje pełne zaufanie". Wtedy bedzie pewne, ze wyleci niebawem.

Jedynym trenerem, który potrafiłby gwiazdki za morde zlapać i kazac grac to Stasiu Czerczesow. odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wreszcie był czas potrenować i ch.. z tego odpowiedz

Andre as - 6 godzin temu, *.chello.pl Nie uciekły sami wyłożyliśmy rywalowi na tacy. Zieliński Fujo won. Co oni robią to kryminał. Nasciagali szrotu trener amator i kopią jakby 1 raz się widzieli. odpowiedz

the_iker - 6 godzin temu, *.orange.pl Teraz wyjazd do Pogoni i pewnie też oklep. Wrzesień zweryfikuje Feio! Stracona bramka to wina Kapustki który miał dwie okazja aby oddalić zagrożenie...dopiero potem nieudolność całej reszty przyklepała gola. Nie nastawiajcie się na żadne MP, nie z tym trenerem! Dlaczego Wszołek nie został zdjęty? Jak ma się czuć Chodyna który widzi (jak i wszyscy) że Paweł gra piach i mimo to jest na boisku pełne 90 minut a on nie może wejść choćby na kwadrans?! Tego chłopaka to zdemotywuje bo po uj ma się starać skoro i tak gra słaby Wszołek. Pankow miał bardzo dobre wejście w sezon...murawy nawet nie wącha bo gra wiecznie faulująca legenda Jędza. Przykłady można mnożyć...no ale podobno trener jest sprawiedliwy. Reasumując...w tym klubie nie było nie jest i nie będzie dobrze póki za sterami będzie Mioduski! odpowiedz

LP - 6 godzin temu, *.inetia.pl Feio odebrał lekcję. Nasze gwiazdki jak zwykle - chu...owo , ale stabilnie. Tobiasz nic nie dokłąda już od dłuuuuuugiego czasu, a defensywa dziurawa jak zawsze. Z przodu - na wariata, bez większego pomysłu. Nasz treneiro ma dość ograniczony repertuar pomysłów i taktyk - o ile w ogóle ma więcej niź jeden.. ale nic to - LEGIA MOCNO !! odpowiedz

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Vuko wróć i zrób porządek w tym burdelu bo mam wrażenie że ani piłkarze ani trener niewiedza wogole co się dzieje wokół nich odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Sobal 74: my potrzebujemy trenera a nie zamieniać leszcza , leszczem odpowiedz

Syn trenera - 6 godzin temu, *.plus.pl @tomiacab: w punkt ...tylko trener zamordysta odpowiedz

Ziomek - 6 godzin temu, *.oxynet.pl Tak jak pisałem po ostatnim meczu...brawo Wszołek slabiaku! Kolejny slaby mecz od początku sezonu do kolekcji! Tak zablokował piłkę ze ameyaw ja jeszcze złapał...dramat to mało powiedziane! odpowiedz

Zosiek - 6 godzin temu, *.plus.pl Drugoligowe panienki, odstawiając nóżki przy każdym starciu, poziom dno, zapomnijcie o mistrzu, litości niema na co patrzeć, druga liga odpowiedz

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Vuko wróć do nas i zrób porządek w tym burdelu odpowiedz

Wsciek(L) y - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ile wam dali .... odpowiedz

Stachu - 6 godzin temu, *.com.pl Feio WON!!!

Zieliński WON!!!

Mioduski WON!!!!

Dość hańbienia i niszczenia naszej Legii odpowiedz

Szymonf2 - 6 godzin temu, *.rbmgroup.pl Bardzo dobrze niech jeszcze pogoń ich walnie i po mistrzostwie i wkoncu wywala feio odpowiedz

Maik83 - 7 godzin temu, *.centertel.pl Nic z tego nie będzie walka o 3 4 miejsce w tabeli.Następną przerwę na kadrę wykorzystać do zmiany trenera odpowiedz

Jano - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Legia Mistrz ! Buahahahahaha! odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 7 godzin temu, *.orange.pl Tragedia !!! Legia od kilku lat gra tak samo czyli piach...... . Do tyłu i do boku , tyle potrafią. Co oni robią na tych treningach. Do wywalenia na początek to Gual i Feio !! Czy

ten Mioduski nie potrafi zatrudnić porządnego trenera. Czego on ich uczy, nawet piłki nie potrafią przyjąć. Każde starcie 1 na 1 wygrywał piłkarz z Rakowa. A skuteczność beznadziejna , tak się nie da dalej grać !! odpowiedz

WSU - 7 godzin temu, *.net.pl Żenada!!!! odpowiedz

Egon - 7 godzin temu, *.waw.pl Niespodzianki nie było.

Skończyły się mecze z ogórkami i zaczęły się schody.

Po tym, jak Legia gra od początku sezonu, ten wynik nie jest żadnym zaskoczeniem.

Przyjechał Papszun i spokojnie rozegrał całą tę naszą narwaną i awanturną ławkę trenerską.



Najwiekszym pozytywem tego sezonu jest, na razie, szczęśliwe przepchnięcie Brondby i awans do fazy zasadniczej LKE, bo przynajmniej trochę kasy z tego będzie.

Z drugiej strony, opóźniło to nieco odejście Feio.

Gdybyśmy nie awansowali do LKE, to chłop zapewne już pakowałby walizy.



Przyszło tylu nowych piłkarzy, a jakość gry spadła w porównaniu do zeszłego sezonu.

Żaden z nowych zawodników nawet się nie umywa do Josue.

Tyle tylko, że jeszcze na 100% nie wiadomo czy to ci zawodnicy są mocno przeciętni, czy cały zespół jest marnie przygotowany do rundy i trudno się komukolwiek wybić.

Na dzisiaj wyglada to tak - słaby trener, nijakie transfery i nijaka gra. odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Egon: A właśnie, że była niespodzianka, bo to Legia była faworytem tego meczu. To nie jest tak, że to Legia musiała dać coś ekstra z siebie, żeby to wygrać. To Raków musiał dać coś ekstra i dał. Niemniej jednak spośród wszystkich ligowych spotkań w tym sezonie Legia przegrała oba najtrudniejsze, ale nie zapominajmy o tym, że to ona była w nich faworytem. odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór :

Według mnie, po tym, co Legia pokazuje od początku sezonu, nie byliśmy faworytem tego meczu i ten mecz to potwierdził.

Nie tyle nawet sam wynik, ile gra, która w wykonaniu Rakowa była dojrzalsza i bardziej poukładana.



Natomiast pomeczowa wypowiedź komika Feio, że przegrała drużyna lepsza jest najlepszym podsumowaniem tego cyrku narwańców na naszej ławce trenerskiej.



odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl @Egon: Wiesz ja zawsze jeszcze sprawdzam przed meczami kursy bukmacherskie, bo to jest najlepszy tak naprawdę wyznacznik tego kto jest faworytem. W Ekstraklasie Legia zawsze będzie faworytem u siebie niezależnie od tego z kim będzie grała. Ale rozumiem Twój punkt widzenia. odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl @Mateusz z Gór :

Jeszcze trochę megaloman Feio nami posteruje i kursy bukmacherskie też się zmienią :-) odpowiedz

mukka - 7 godzin temu, *.com.pl Mam tego dosyć - Feio Malarz Zieliński i Mioduski - Wszyscy WON z naszego klubu odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl Ameyaw na tyle naszych wyglądał jak Ronaldinho. Nie potrafimy wyjąć topowych zawodników z naszej ligi a idziemy po dziadów z zagranicy. Z naszej ligi wyciągamy Chodyne ... Luqinhas słabo mam wrażenie że Josue być coś wymyślił i zagrał akcję przynajmniej na 1-1 . Taka firma jak Legia brać powinna najlepszych z Ligi i tyle. Trzech napastników grało ostatnie 10+ 6 minut i nic ?

Dobrze że to nie był dziś Lech... Bo z 4 by wrzucili gdyby zamiast Kochergina był Ishak. Mistrza nie ugramy możemy pomarzyć. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Faja out odpowiedz

wawiak - 7 godzin temu, *.chello.pl Jak uciekły? Przez 60 minut nie potrafili stworzyć żadnej sytuacji, to o czym mowa ? Tak słabego meczu dawno nie oglądałem, dodam z przeciwnikiem, który po strzeleniu bramki w ogóle nie gościł pod naszą bramką. Dramat i jeszcze raz dramat odpowiedz

Aa - 7 godzin temu, *.orange.pl Dziadostwo dno odpowiedz

Nie da się na to patrzeć - 7 godzin temu, *.d1-online.com Fejo OUT !.

2 tygodnie przerwy i dalej GÓWNO a nie gra.

Nic się nie poprawiło. Czas na zmianę trenera. odpowiedz

Draper - 7 godzin temu, *.chello.pl stare hasło aktualne "Legia Dziady" odpowiedz

Gość Niedzielny - 7 godzin temu, *.centertel.pl Brak trenera i taktyki tyle w temacie . odpowiedz

Wolf - 7 godzin temu, *.virginm.net Dzisiejsza Legia powinna zmienić nazwę,na "Latający cyrk Monthy Pythona" to jest teraz idealna nazwa dla tej drużyny. odpowiedz

speed - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolf: Chyba raczej "Ministerstwo głupich kroków". odpowiedz

Faja Gonzalo - 7 godzin temu, *.play-internet.pl I gdzie są te opłacone trole internetowe Julius Żaba69 i Łowca troli a raczej jedna osoba pod tymi nickami???!? Trener Papszun pokazał temu komisowi co powinien być nauczycielem wfu jak się wygrywa. Jedna z kilku mocnych drużyn i odrazu przegrana. Oj Faja Faja nie dotrwasz do przyszłego sezonu odpowiedz

Obcy - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Faja,jak ja ciebie kocham. Lecimy dalej. Prezes miał piękny sweterek. To jedyny pozytyw tego dnia. odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo! Mistrzostwo czeka nas... odpowiedz

Simon - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Kiedy zwolnicie tego trenera, zero stylu zero czegokolwiek, awans do pucharów i bycie w czubie ligi to jest obowiązek Legii i żaden sukces trenera, nie jesteśmy jagielonia która fartem zdobyła tytuł, kiedy nadejdzie normalnosc odpowiedz

tonton - 7 godzin temu, *.206.107 Fejo vs prawdziwy trener. Jaki wynik? odpowiedz

Stara (L) - 7 godzin temu, *.gvt.pl Dno!!! Ta drużyna nie ma pomysłu na grę

Nie potrafią wymienić między sobą kilku podań,a w dodatku trener choleryk, zamiast wprowadzać spokój na ławce, to sieje non stop konflikty i nerwową atmosferę.. Masakra!!!! odpowiedz

Coach - 7 godzin temu, *.. Z taką grą w przyszłej kolejce wpi...dol w Szczecinie i Feio wyleci. W drugiej kolejności Zieliński powinien wypie....lic… siebie odpowiedz

Sobal 74 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Człapaki niestety niemamy drużyny i niemamy zawodników niewiem co oni robią na treningach ale napewno nietrenuja są wolni niewiedza co robić na boisku a podania a raczej ciągle straty to kataklizm odpowiedz

Bralczykos - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Sobal 74: ile Ty masz lat chłopie? Skończyłeś podstawówkę? odpowiedz

Olo - 7 godzin temu, *.chello.pl Co za głupi tytuł. Uciec to by te punkty mogły, jakbysmy byli sporo lepsi, a zdecydowanie nie byliśmy. Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo i tyle. odpowiedz

gazza - 7 godzin temu, *.com.pl Feio : Papszun 0:1

Gdzie sie podziali obrońcy tego pseudo trenera ???

Zdrugiej strony - Kim on ma grać ???

Gual ? Goncalves ? Barcia ? i inni ... odpowiedz

123i4 - 7 godzin temu, *.futuro.pl Kacperku dziękujemy!!! odpowiedz

Gargamel - 7 godzin temu, *.orange.pl Kolejna strata punktów...

Tobiasz - jego bramka, bramkarz powinien iśc do końca

Wszołek - asysta przy bramce straconej, poza tym jeździec bez głowy

itd



Trener...szkoda gadać odpowiedz

jurand - 7 godzin temu, *.. DNO odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl Kiedy zwolnią Feio i wszystkich..... tego nie wie nikt. odpowiedz

ROMA 63 - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Piłkarze bez formy. Trener który nic nam nie da.. bo to trener nie na poziom ekstraklasy.. za chwilę sezon będzie stracony! Prezesie czy kolejny sezon będzie padaka i piach?! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 7 godzin temu, *.orange.pl Gdzie gryl koledzy

Rozpalamy gryla

Co jest odpowiedz

Trener Bramkarzy - 7 godzin temu, *.play-internet.pl I jak tam skończył się fart i z cieniutkim Rakowem w pupke....przyzwyczajcie się wielbiciele trenera Faja . Ciekawe co dziś było nie tak murawa , gęstość powietrza...czy co ..Zwalniać dyletanta jej najszybciej....Nie ma nic .ataku obrony pomocy ataku i pajac w bramce ...taktyki nie ma i fizycznie dno.....



odpowiedz

obywatel - 7 godzin temu, *.aster.pl Brak słów odpowiedz

Vuko - 7 godzin temu, *.play-internet.pl nie ma drużyny, zbiór indywidualności. odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl @Vuko: Indywidualności, dobre sobie. Deyna, Pisz, Prijovic, czy nawet Josue na takie miano zasługiwali.

Teraz to są raczej indywidua spod ciemnej gwiazdy. odpowiedz

mietowy - 7 godzin temu, *.chello.pl panom grac sie dzis nie chcialo

odpowiedz

klątwa Papszuna na Tobiaszu działa - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl No i co Tobiaszku? Dlaczego nie przebiegłeś przed ławką trenerską Rakowa z głupkowatym uśmieszkiem na twarzy i gestykulując jak po pamiętnym finale Pucharu Polski? Ten gol dla Rakowa dzisiaj, to również Twoja wina, bo zachowałeś się jak trampkarz. odpowiedz

Biała si - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @klątwa Papszuna na Tobiaszu działa: Ewidentny błąd bramkarza naszego ,brak zdecydowania do wyjścia ,i być może ten uraz ,który ma ,ten kask ,a może nie nauczony ??. odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Banda przepłacanych gamoni. Za co oni pieniądze biorą? Wszystko wolno, dziesiątki podań w poprzek boiska. Trzy celne strzały przez cały mecz. Jeden Augustyniaka w pierwszej połowie i dwa strzały w drugiej połowie. Jeden Kapustki marnej jakości w środek bramki i podanie Kapuadiego z głowy do bramkarza Rakowa z pięciu metrów.

Rewolucję kadrową zrobili i gówno z tego jest.

Na 8 meczów 4 zwycięstwa. 10 punktów już stracone w 8 meczach.

Dużo strat Kapustki. Goncalves, Arfarela to parodie piłkarzy są.

Żadnych schematów wyćwiczonych. Przebiegli 4 kilometry mniej od Rakowa.

Trener amator tak samo jak dyrektor sportowy, który ostatnio bredził coś o lidze mistrzów.

Nic się tu nie zmienia od lat. I zapewne nic się nie zmieni.

Przy straconym golu błąd Wszołka i Tobiasza. Wcześniej oczywiście strata Kapustki.A reszta obrońców kryła samych siebie a nie strzelca gola.

Parodia piłki nożnej w naszym wykonaniu.

Jędrzejczyk pewnie pierwszy uciekł do szatni. Jak zawsze. Kapitan z du.. . odpowiedz

Koczi - 7 godzin temu, *.centertel.pl Nie dziwię się że punkty uciekły skoro gra Wszołek a to jest tak jakby Legia grała 10 na 11 wiec ciężko o zwycięstwo. Skoro trener tego nie widzi to czas do okulisty pójść. odpowiedz

LechMP2025 - 7 godzin temu, *.60.67 http://www.90minut.pl/news/334/news3340351-Rakow-dogonil-Legie.html odpowiedz

Stary kibic - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejnej punkty tracimy na własne życzenie. odpowiedz

Stacho - 7 godzin temu, *.nette.pl Z taką grą Legia nie ma szans na mistrza. Oglądałem wczoraj mecz Lecha z Jagielonią i niestety jest przepaść :(. Aktualnie Lech jest głównym kandydatem do mistrzostwa, a Legia walczy o puchary. odpowiedz

MiszaPraga - 7 godzin temu, *.plus.pl Co ty miało być. odpowiedz

Zlb - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Ups!!! Pyry idą jak szalone, a My wymyśliliśmy sobie zaciąg pilkarzy z zagranicy, trenera takiego...no nie do końca wiadomo jakiego i jest jak jest!!! Ile ma trwać jeszcze to slynne zgrywanie z drużyną? Kto z kim ma się zgrywać, i ile jeszcze??? Szkoda słów. odpowiedz

Tomek 39 lat z Legią. - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Słabo, słabo, słabo.

Bramkarz, który nie łapie piłek,

obrońcy, którzy się przewracają,

pomocnicy, którzy nie podają.

Źle to wygląda.

odpowiedz

Baniak - 7 godzin temu, *.plus.pl Kupa złomu I dziadostwa, podwórkowa kopanina, nic więcej powiedzieć o tym widowisku się nie da. Festiwal miernoty i obesrolków. Taktyka kopnij do przodu i licz na cuda, dwa celne strzały przeciwko przeciętnej w tym sezonie ekipie Papszuna, w tym jeden oddany przez obrońcę, oto cały dorobek.

Feio do deptania kapusty, a nie do trenowania.

Nie muszę chyba dodawać, że znowu żadnego trofeum na wiosnę nie będzie, a być może nawet podium. odpowiedz

Aimar - 7 godzin temu, *.inetia.pl Wstyd i tragedia. Teraz to już pewne. Ten trener nie zrobi już żadnego kroku do przodu z drużyną. odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.centertel.pl Żenada w wykonaniu Tobiasza… Gol w 100% na jego konto. Gra była słaba, ale inaczej by to wyglądało gdyby nie tak głupio stracona bramka. No, ale najważniejsze przecież nie są wyniki tylko sprzedaż i promocja zawodników. Taki model zbudował miodek i tego się trzyma wszystkich mając gdzieś odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 7 godzin temu, *.mm.pl Coraz więcej korporacji, coraz mniej klubu sportowego. Sami złotouści, tylko robić nie ma komu. odpowiedz

Chris77 - 7 godzin temu, *.orange.pl Ta drużyna i pomysł na grę to dramat. Ciekawe co teraz było niewłaściwe-boisko z właściwymi wymiarami czy może zbyt dobrze nawilżona nawierznia? odpowiedz

Piotrek - 7 godzin temu, *.gigainternet.pl Zaorać to w pi..u odpowiedz

Korda - 7 godzin temu, *.centertel.pl Jest taka zasada bramkarza , że jeśli wychodzisz do piłki to już idziesz na nią do końca , a ten ręcznik na bramce jest dramatyczny . odpowiedz

Martinez76 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Legia bezzębna.

Mecz przegrany po strasznym farfoclu. Ale najważniejsze jest to, że znowu nie było pomysłu na grę. Lewa strona? Nie. Prawa może? Tez nie. Środkiem, również nie. Wrzutka na aferę i liczenie na stałe fragmenty? O, tak! Na farmazonie cały mecz. Kapustka dostał gracza meczu i jak miał uderzenie z 10 metra, gdzie wystarczyło wybrać z którego rogu bramkarz wyjmie piłkę, to podał mu do koszyczka, poza tym nie miał z kim pograć.

Bardzo słaby mecz ze wskazaniem na Raków, no i wygrali. Twierdza Łazienkowska upadła po raz kolejny. odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl @Martinez76: Podobną sytuację jak Kapustka w meczu Barcelony z Gironą miał Yamal,zobacz jak uderzył 17-letni szczyl,a jak piłkarz miesiąca ekstraklasy! odpowiedz

Legia Faluba - 7 godzin temu, *.plus.pl Jak po tym meczu Feio nie zwolnią, protest. Od początku Legia nic nie gra, zero pomysłu przy budowaniu akcji, żałosna gra, oczy bolą. Musi przyjść prawdziwy trener z warsztatem. odpowiedz

Zlb - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Legia Faluba: Niestety tak to wygląda, ale oni tak szybko go nie pognaja bo trzeba by się do błędu przyznać!!! odpowiedz

Wwa - 7 godzin temu, *.orange.pl Im dluzej ten parodysta bedzie na lawce tym gorzej razem z Jacusiem powinni spi..... odpowiedz

... - 7 godzin temu, *.wtnet.de Od końca tamtego sezonu do dziś Wszolek nawet nie jest tłem samego siebie. On powinien siedziec na ławie kilka meczów jak nie na stale. Gra dramatycznie. odpowiedz

Zły - 7 godzin temu, *.chello.pl miały być dwie taktyki ,rózne ustawienia ,a co z tego wyszło,brak pomysłu na grę i zawsze takie samo przewidywalne ustawienie Legii odpowiedz

A - 7 godzin temu, *.centertel.pl Czy jest jakaś prawna możliwość żeby obciąć nie m pensje? odpowiedz

ja - 7 godzin temu, *.netcity.pl ktoś mi wytłumaczy czemu Wszołek kolejny mecz jest na boisku ?? odpowiedz

A - 7 godzin temu, *.centertel.pl Czy jest jakaś prawna możliwość żeby obciąć nie m pensje? odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl Brawo Papszun......ograłeś dzieciaka Feio. Raków nie grał nic a Legia dzieciaka Feio nie grała w ogóle nic. Człowiek kibicuje Legii 35 lat i patrzy a tu ledwo tyle gry o nic? To o co chodzi? Teraz piłka nożna to jest tylko gra o pieniądze. Bez sensu no nie Feio Zielu Miodzio. Grają jak trampkarze we mgle. Już mnie nawet nie rusza i mnie nie denerwuje ta gra Legii. Był czas przywyknąć! Dalej wygląda to tylko gorzej. Wstyd odpowiedz

12kufli - 7 godzin temu, *.orange.pl jak patrzę na grę Legii to mam ochotę wysłać sms o treści "pomagam"... wyj@ć tych pseudograjków razem z niby trenerem do zamiatania ulic. do niczego innego się nie nadają

odpowiedz

Fan Kacpera - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejny mecz który należy zapisać na konto naszej gwiazdy bramki Kacpera .Na konferencji na pewno usłyszymy że byli lepsi kontrolowali mecz ale znowu wszystko było przeciwko nim .Zęby bolą od oglądania tego co wyprawiają na boisku pomysłu na granie żadnego gdzie ta wielka Legia marny trenerze ????

Nasza gwiazda w napadzie co biega w majtkach to chyba tylko wyszedł żeby kilometrów pustych nabić

A przed nami jeszcze mecze pucharowe dodatkowo przecież oni dziś po 70 minutach ledwo biegali za słabiutkim Rakowem

Trenerze trwa za długa??? boisko za mokre ??? Kibice przyjezdni prowokowali ????? Co dziś nam za bajeczkę sprzedasz ?



odpowiedz

(L) z południa - 7 godzin temu, *.plus.pl Taka gra to jest wstyd dla tego klubu! odpowiedz

Lopez - 7 godzin temu, *.centertel.pl Ile jeszcze musi porażek przez tą niemotę w bramce żeby ten jełop został zesłany do rezerw??? odpowiedz

Henryk - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl "Nie poddawaj się..." było za późno. odpowiedz

Kristof - 7 godzin temu, *.ziggo.nl Miguel Alfarela brutal powinien wylecieć z boiska!!! odpowiedz

Afro - 5 godzin temu, *.orange.pl @Kristof: Wyraźnie uderzył też piłkę łokciem przy rzucie wolnym, dlaczego sędzia nie odgwizdał? Jakiś ekspert może wyjaśni? odpowiedz

jurand - 7 godzin temu, *.. DNO! odpowiedz

Pusia - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Dalej przychodźcie na stadion, dalej napychajcie kieszenie miodka, zielka i kumatych…przykładacie rękę do upadku Legii, do wstydu i hańby! odpowiedz

KAMI(L) - 7 godzin temu, *.plus.pl I gdzie ta mocna ofensywa?! odpowiedz

matias - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Na koniec poprzedniego sezonu mówiłem, że zatęsknicie za Runjaicem i Josue prędzej niż myślicie! I co? I gówn@! Runjaic popełnił błędy, ale nie był winien wszystkiego. Za niego gra wyglądała 1000x lepiej. FEIO WON!!!!! odpowiedz

Legionista - 7 godzin temu, *.net.pl Niedojdy i tyle w temacie pajacu nie chce się grać i biegać aha podobno za kamerą zieliński w ataku clowny do potęgi i biednego feio zwolnią odpowiedz

Lupus - 7 godzin temu, *.centertel.pl Dno!

A raczej 1m w mule!

Dałem oceny proste - wszystkim po 1, co i tak jest za dużo odpowiedz

WdW - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl robię sobie przerwę z oglądaniem tego gówna ,wbijam ch.ja w tych pseudo piłkarzy jak i w pseudo trenera i w pseudo pracowników zarządzających tym Wielkim Klubem,sram na was ,tak jak wy od początku sezonu sracie na mnie,zero nauki na błędach,sprowadzanie z roku na rok coraz gorszego szrotu piłkarskiego,zero myślenia przyszłościowego,z gówna bata nie ukręcisz,żegnam,dobranoc odpowiedz

Maq82 - 7 godzin temu, *.plus.pl Muł z podwójnym dnem. Banda 11 nieudaczników truchtających po zielonce... Zero pomysłu na grę, a ten chodzący ciągle w czarnym, żałobie to już Legię pochował... odpowiedz

Niespodzianka skur...... - 7 godzin temu, *.icpnet.pl Buachachachacha odpowiedz

Hmmm - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Cóż.. jak dzieci we mgle.. pomocnicy na 1! odpowiedz

Ibor - 7 godzin temu, *.centertel.pl Tobiasz - koszmary wróciły - 2 pkt dzięki Tobie. 1,5 m od bramki piłka w górze to jest Twoja odpowiedz

Otto - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Drużyna miała się zgrać w przerwie na reprezentację a wyszło jak zawsze. I będzie tak dopóki nie zostanie zatrudniony doświadczony trener z konkretnymi osiągnięciami, jak np. kilka tytułów mistrzowskich, awanse do ligi mistrzów albo przynajmniej ligi Europy. A największym osiągnięciem Feio jest awans do ekstraklasy.... Co kolejny pomysł Mioducha to głupszy.... odpowiedz

mietowy - 7 godzin temu, *.chello.pl nic nie pokazali i nic w lidze nie pokarzą nie ma kim tam grac i nie ma kto grac

dziadostwo kolejny raz odpowiedz

Pit - 7 godzin temu, *.net.pl Szambo i 5 metrów mułu. Tego syfu nie da się oglądać. W naszej drużynie kopacze i nieudacznicy. Wstyd.a Jacuś Zieliński będzie nam kity wciskał......dziadostwo i tyle. Kibiców tylko żal........ odpowiedz

Rytm - 7 godzin temu, *.centertel.pl Trenerzyna od siedmiu bolesci. Skoro masz mocny zespół jdk twierdzisz, to jedteś wujowy po prostu. odpowiedz

Sebo(L) - 7 godzin temu, *.. Pokaz anty i tragi futbolu w wykonaniu Legii.Tego nie da się oglądać. Feio do natychmiastowego zwolnienia,póki jeszcze sezon nie jest do końca stracony.Kiedyś Hasi wprowadził Legię do Ligi Mistrzów w podobnym stylu co Feio do Ligi Konferencji,po czym po fatalnej grze w lidze został zwolniony.Należy wykonać dokładnie ten sam ruch w przypadku Feio.On tu już nic nie zrobi. odpowiedz

Takto - 7 godzin temu, *.18.225 Byliśmy gotowi na odejście Kramera, w końcu mogliśmy potrenować i wyjaśnia tego geniusza taktyki gość który rok siedział na bezrobociu bo nikt go nie chciał. Feio pięknie mówi, Jacuś pięknie mówi tylko gry i wyników nie ma. odpowiedz

całaprawda - 7 godzin temu, *.chello.pl TFU odpowiedz

Dariusz - 7 godzin temu, *.play-internet.pl 3 punkty rakowa to prezent od Tobiasza. odpowiedz

Kupa mułu - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Chciałoby się napisać o jakimś DNA po dzisiejszym meczu ale jedynie co przychodzi do głowy to DNO odpowiedz

Polisquad - 7 godzin temu, *.virginm.net W du...ę se taka grę wsadźcie ...tyle przerwy bibcsly mecz chodzony odpowiedz

Kraków 122 - 7 godzin temu, *.plus.pl Zmiana trenera . Nic nie pokazali . odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo !!! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.