Gual: Zabrakło skuteczności

- Po każdym meczu analizujemy naszą grę, co zrobiliśmy dobrze, a co źle i rekomenduje sędziom zrobić dziś to samo. Nie tylko w dzisiejszym meczu, ale w każdym, muszą być bardziej świadomi jakie decyzje podejmują. Muszą wiedzieć, jak wygląda piłka nożna i pomagać, by była ona widoczna na boisku dla kibiców. Nie mogą zabijać meczu, a myślę, że dziś to robili.

- Wszyscy widzieli jak było. Popełniliśmy jeden błąd, który Raków wykorzystał. Sami natomiast nie potrafiliśmy trafić do siatki. Tak wyglądał ten mecz - do pozytywnego wyniku zabrakło nam skuteczności i bramek. To tyle i aż tyle - powiedział po porażce z Rakowem Częstochowa napastnik Legii, Marc Gual .

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl Warszawa jest piękna i tyle fajnych rzeczy można robić w niedzielę. Szkoda czasu na przegrywów. Ten nieudacznik, to wstyd dla Legii. On nigdy nie powinien tu trafić! odpowiedz

Trampek - 4 godziny temu, *.125.113 Nie. To nie brak skuteczności jest GŁÓWNĄ przyczyną porażki !!!! GŁÓWNĄ przyczyną porażki jest ..... brak organizacji gry !!! Dzisiejsza LEGIA posiadająca najwięcej od kilkudziesięciu lat technicznie wyszkolonych zawodników , którym piłka nie przeszkadza w grze , którzy w e-klapie nie powinni mieć sobie równych a 9 zawodników potrafiący zdobywać gole - nie stanowi drużyny. Pytanie zasadnicze - kiedy LEGIA ostatni raz w identycznym zestawieniu rozpoczynała trzy mecze z rzędu ? Brak wypraktykowanej organizacji gry widać gołym okiem . Dzisiejszy mecz z Rakowem jest tego przykładem. A później czyta się nagłówki i słyszy wypowiedź trenera - przegrała drużyna lepsza . To prawda ! Ale Raków był lepiej zorganizowany. Oprócz zorganizowania Raków niczym nie zaimponował. Kto odpowiada za ... organizację gry drużyny ? Niech każdy odpowie sobie sam . Nie trudno znaleźć przyczynę porażek czy zbędnych remisów ! Jest pilna potrzeba wymiany dwóch ogniw - póki nie jest za późno. Inaczej na wiosnę będziemy mieć obawy , czy znajdziemy się na pudle by mieć zagwarantowany udział gry w eliminacjach europejskich pucharów. odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.chello.pl Zero gry, zero składnych akcji z obu stron. Polska ekstraklapa to dno.

To co robili niektórzy kopacze, łącznie z akcja bramkową to jakas parodia.



Jak zabrakło skuteczności? Zabrakło gry w piłkę. odpowiedz

kaktus - 4 godziny temu, *.orange.pl Gual, tobie jak zwykle zabrakło tylko jednej rzeczy.... wszystkiego.... odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.gigainternet.pl Co on ćpa? odpowiedz

Wawa - 5 godzin temu, *.chello.pl Won z legii stary jaki ty jesteś słaby Boże kochany na jage ok ale nic więcej odpowiedz

Fan Kacpera - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Wam zabrakło Skuteczności ?????

Wam brakuje wszystkiego umiejętności ambicji woli walki trenera z prawdziwego zdarzenia

Była przerwa na reprezentację a Wy gwiazdy w 70 minucie nie macie siły

Żal było to oglądać puste kilometry do statystyk i nic więcej .Początek sezonu a jeszcze dojdą mecze pucharowe które szybko was zweryfikują jak zawsze odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.inetia.pl Zabrakło akcji bramkowych.

Kopanina odpowiedz

Scelbata kulka - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Zgodziłbym się że brakło, tylko stawiał bym na brak jajek odpowiedz

Sasza - 6 godzin temu, *.chello.pl Gual, spadaj na szczaw dyletancie. Filozof z ciebie prawdziwy i teoretyk futbolu, szkoda tylko że w piłkę grać nie umiesz. odpowiedz

Kuter - 6 godzin temu, *.plus.pl Można już śmiało powiedzieć, że to okno transferowe okazało się absolutnie kompromitujące. Barcia, Goncalves, Nsame i Alfarela mogliby grać równie dobrze w Lubinie czy Kielcach. Zwyczajny ligowy dżemik. Kolejny sezon próbujemy grać Tobiaszem, by go w końcu spieniężyć, kolejny sezon tracąc gole z d**y. Warte to tych 2mln euro, które ktoś naiwny kiedyś może za niego wyłoży? Panie Zieliński, wywiady pan piękne udziela, ale co z boiskiem? Zaczyna to walić padliną z daleka.

odpowiedz

Adam - 6 godzin temu, *.centertel.pl HAŃBICIE TE BARWY KLUB I TRADYCJE A MY JAKO KIBICE JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM GWIAZDECZKI PSEUDO PIŁKARZYKI PAJACYKI odpowiedz

Wsciek(L) y - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ile wam dali? ... odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 6 godzin temu, *.mm.pl Ten to potrafi tylko robić głupie miny na boisku. odpowiedz

Kristof - 6 godzin temu, *.ziggo.nl Tak jak mówisz sędziowie zabili mecz w szczególności jak ten głupek Alfarela powinien wylecieć z boiska za brutalny faul. odpowiedz

Sebastian - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Skuteczności? Chłopie, a jakie mieliście sytuacje, żeby wykazać się skutecznością? odpowiedz

Paweł - 6 godzin temu, *.orange.pl Następny filozof po Feio…może oni mówcami powinni zostać motywacyjnymi a nie się piłka zajmować? odpowiedz

alfonso - 7 godzin temu, *.tpnet.pl zacznic grać paralityku a nie sędzie przeszkadza jak zwykle odpowiedz

