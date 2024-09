Saga transferowa Kramera trwa. Słoweniec jednak odejdzie?

Według informacji przekazanych na portalu meczyki.pl, oba kluby uzgodniły już warunki transferu i wymieniają się dokumentami, a jeśli wszystko pójdzie z planem, to Kramer jeszcze dziś uda się ponownie do Turcji, by przejść testy medyczne. Legia po spełnieniu wszystkich warunków ma zarobić na Słoweńcu około milion euro, a zawodnik ma zarabiać 650 tysięcy euro netto rocznie. Okno transferowe w Turcji zamyka się 13 września. Kramer od początku sezonu imponował formą i był jednym z najlepszych napastników "Wojskowych". W 11 meczach zdobył 5 bramek i zaliczył 4 asysty. Łącznie w barwach Legii rozegrał 57 spotkań, zakończonych 17 golami i 5 asystami. Kontrakt Słoweńca z warszawskim klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. - Chcę zdobyć mistrzostwo ligi, tego mi jeszcze brakuje. Legia ma jednych z najlepszych kibiców na świecie, zawsze zapełniają stadion i przygotowują spektakl, aby przeżyć tu coś wyjątkowego. Kiedy Legia wygrywa mistrzostwo, na ulicach jest mnóstwo ludzi i chcę tego doświadczyć. Klub wie, że to mój ostatni sezon, jestem im wdzięczny, zwłaszcza trenerowi, że po powrocie z Turcji mogłem grać normalnie. Chcę dać klubowi o wiele więcej w przyszłości - mówił niedawno w wywiadzie Blaz Kramer.

