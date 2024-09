Oficjalnie

Blaz Kramer odszedł do Konyasporu

Piątek, 13 września 2024 r. 15:41 źródło: Legionisci.com

Blaz Kramer definitywnie pożegnał się z Legią Warszawa. Napastnik odszedł do tureckiego Konyasporu, z którym podpisał 3-letni kontrakt. Legia ma zarobić na transferze ok. 700 tys. euro.