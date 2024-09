Nitras: Legię przestrzegałem już rok temu

- Mamy w ministerstwie analizę, co się pisało o Legii za granicą, w tych krajach, w których mieli promować Polskę. Gdyby porównać, ile pisano o Legii dobrze, a ile w kontekście bójek, awantur, zatrzymań piłkarzy, jakiś szarpanin, w których uczestniczyli prezesi, to by się okazało, że Legia za granicą promowała wizerunek Polski w dosyć szczególny sposób. - Ja nie mogę wydawać pieniędzy na Legię. Co jest wydarzeniem, które się odbiło najszerszym echem, pisały o tym gazety na całym świecie, jeśli chodzi o udział Legii w pucharach w tym sezonie? To było zachowanie trenera Legii po meczu z duńskim zespołem, kiedy pokazywał obsceniczne gesty. Wulgarne, obsceniczne gesty. Pisały o tym gazety na całym świecie. Czy to stawia Polskę w dobrym świetle? Czy to promuje Polskę w jakikolwiek sposób za granicą? To są pieniądze na promocję Polski, na budowę dobrego wizerunku Polski za granicą. Jeśli ktoś nie daje rękojmi, że udział w rozgrywkach międzynarodowych takiego zespołu promuje Polskę, pokazuje pewne pozytywne wartości, tylko kojarzy się z awanturą, kojarzy się z wulgarnością, z bijatykami, to ja się kibiców Legii nie boję, ale ja w tej sprawie będę bardzo, bardzo konsekwentny.

kolo - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Pamiętacie? Donald matole twój rząd obala kibole... return istoryczny. odpowiedz

Witam - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chcieliście Tuska to macie odpowiedz

Franco - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Uwaga na płatnych troli z po. Wynajęta agencja PR. odpowiedz

Andy - 2 godziny temu, *.152.106 Nitras nie jest osobą, która ma pojęcie jakim klubem jest Legia, jaka jest jej historia i jaki dorobek. Nie ma pojęcie że jej zawodnicy zdobyli najwięcej medali dla Polski. Kłuje go w oczy POLSKOŚĆ Legii i jej kibiców. Nasze oprawy doping i przyśpiewki. Powiela antylegijne hasła, bo chce zamknąć usta kibicom i zawodnikom. Dla mnie szkoda się nim zajmować, bo PROMOCJA POLSKI TO WŁAŚNIE LEGIA ze swoja historią, dorobkiem i kibicami.

A prawda zawsze zostanie prawdą. Żenada, że niedouczony gościu wypowiada się na temat którego nie czuje.

I tyle w temacie odpowiedz

Waldek. - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie bać TUSKA!!!!!

..i całą koalicję jego odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W sumie racja... Teraz bilety powinny pójść w górę i kibuce powinni za to zapłacić bo sami do tego doprowadzili odpowiedz

Waldek. - 2 godziny temu, *.chello.pl @e(L)o: Problemem nie są kibice tylko obecna władza, która musi się nachapać w każdy sposób.

Za poprzednich rządów jakoś to wsparcie dostawaliśmy.....



Włącz myślenie mordo!!! odpowiedz

zakaz skrętu w lewo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @e(L)o: za co zapłacic? Za fakersy Feio czy niedrozne schody? Zejdz na ziemie... odpowiedz

Misiek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kibice Legii chyba wiedzą już na kogo NIE ZAGŁOSOWAĆ w kolejnych wyborach... odpowiedz

Fan Kacpera - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ziarenko prawdy w tym może i jest ale skończy się to tym że zawiśnie transparent albo będzie śpiewane kilka razy z "pozdrowieniami" dla ministra co da mu możliwość potwierdzenia swoich przemyśleń jacy to kibice Legii są, źli i nie dobrzy.

Wiemy już że minister zna tą najciemniejszy, stronę kibicow Legii a ciekawe czy wie o takich akcjach jak Dobrzy Ludzie którzy robią wiele dobrego dla dzieciaków czy wie jak kibice pomagają Powstańcą czy o innych pozytywnych działaniach pewnie tego mu nie przekazano.

I takie jeszcze jedno przemyślenie odnośnie ministra ciekawe jakie były kryteria wybory szanownego Pana na ministra sportu czy ma jakieś doświadczenie czy choćby wykształcenie w tym kierunku coś dobrego wcześniej dla sportu Polskiego zrobił.?

Zmierza to w kierunku otwartego konfliktu z tym Panem i ciekawe jak to się zakończy?

Ministrowie przychodzą odchodzą a Legia dalej jest Legia i tego żaden minister czy inny polityk nie zmiani.



odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Panie Nitras, włóż se Pan te pieniądze, wie Pan gdzie, drobnych w Legii mamy sporo. Będzie więcej, żeby ukraść, bo tylko tyle potraficie w tych urzędach. odpowiedz

wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Niestety jest w tym trochę prawdy. odpowiedz

zakaz skrętu w lewo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @wawa: nitruś nie schlebiaj sobie odpowiedz

RobL - 4 godziny temu, *.centertel.pl To za tydzień w Szczecinie będzie grubo!Nie bać Tuska... odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.3.114 Z uśmiechem Panowie i Panie.



Z usmiechem odpowiedz

1910 - 5 godzin temu, *.plus.pl Warszawa ma dobrego prezydenta miasta, na pewno wstawi się za największym stołecznym klubem, czy nie ? Po co płaczecie, w Warszawie zawsze większość poparcia uzyskuje Platforma Obywatelska, więc o co teraz chodzi ?"Pieniędzy nie ma, i nie będzie" , nie słyszeliście tego już kiedyś? odpowiedz

1916 - 2 godziny temu, *.aster.pl @1910: W Warszawie jak i w każdym innym większym mieście, co pokazują wyniki każdych kolejnych wyborów (nawet tych gdy wygrywał PiS). A w niektórych jest jeszcze gorzej, bo np wygrywa stare SLD, czyli lewica. To że kibice w tych miastach są AntyPO to nie znaczy, że to wystarcza, bo niestety głos kilkudziesięciu tysięcy ludzi w skali wielkiej aglomeracji pełnej lemingów ginie. Raczej z Żylety nikt na trzaska nie głosował. odpowiedz

Nie bać tuska - 5 godzin temu, *.centertel.pl Sami chcą by wróciły piosenki z przed lat Donald ma tole twój rząd obalą kibole. Nic nie trwa wiecznie. Już wielu boleśnie to sprawdziło odpowiedz

Sylvain - 2 godziny temu, *.chello.pl @Nie bać tuska:

albo powinna wrócić stara pięśń: trele, morele - PO (k i cw) odpowiedz

Maik83 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kasa poszła na Pogoń Szczecin tam zaprowadził spółke skarbu państwa Mroczek jest z platformy więc kasa dla niego się znalazła odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.chello.pl Mają analize co sie pisalo w mediach, wiec za srodkowe palce Feio nie bedzie kasy ale dla Jagiellonii z abójki z policją w Amsterdamie już bedzie. Jeszcze 10 razy niech powtorzy, że nie dziala przeciwko Mioduskiemu bo temu blizej do ludzi z pisu. To moze sam w to uwierzy.



Po Holandii rok temu w swiat poszla informacja, że Holandia to kraj ksenofobiczny, a gosc uwaza, że to nie jest dobra reklama Polski. Trudno sobie lepsza wyobrazic. Jedziesz do zachodzniego kraju i cię biją, wychodzisz z tego z twarzą a typ uważa, że to wstyd.Josue aresztowany i po pol roku okazuje sie, że nie wiadomo za co, a gosc bezczelnie mowi, że to nie jest najlepsza reklama Polski xd



A na koncu zobaczmy kto i jak reprezentuje Polske za granica. Legia jedyny klub, ktory godnie Polske reprezentuje, zdobywa najwiecje punktow, jago jedyny nie odpada z pucharow, 2 rok z rzedu reprezentuje Polske, w tym sezonie zadnych zadym z udzialem kibicow, a dla typa to antyreklama Polski bo trener pokazal srodkowe palce U SIEBIE. Nikt o tym specjalnie nie pisal na swiecie, za to w Holandii pisali o dziczy z Białegostoku. odpowiedz

curragh - 7 godzin temu, *.atman.pl @L: w punkt, choć Josue był zatrzymany. sąd nie zdecydował się na areszt odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @L:

Zejdź na ziemię i nie kabluj na Białystok. Bo donoszenie jest zle spytaj kolegów z trybun. odpowiedz

Kot - 7 godzin temu, *.centertel.pl Na działkę musi mieć,po co ma się dzielić. odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.centertel.pl A spadaj pan odpowiedz

Robur - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Nitras, narkotykom powiedz NIE!!! odpowiedz

Lobbysta - 7 godzin temu, *.172.85 Ministerstwo Sportu powinno się rozwiązać bo ono za nic nie odpowiada. Tylko łoją kasę i zatrudniają takich jak Nitras. odpowiedz

Nopar - 8 godzin temu, *.plus.pl Szanowny Panie Ministrze! Jestem wieloletnim kibicem i widziałem Pana kilkakrotnie na trybunie VIP (starego i nowego) Pogoni Szczecin. To jak pan się zachowuje, jak rozmawia, jest według mnie poniżej krytyki.

Jest Pan niegrzecznym, wulgarnym i zachowującym się w wyzywający sposób człowiekiem i pan ma czelność wypowiadać się o kulturalnym i prezentującym się z klasą Panie prezesie Mioduskim lub którymkolwiek członku zarządu Legii Warszawa?

Chyba, że jest pan kompletnie niezorientowany o co poszło w Holandii?

Przy prezesie Mioduskim jest Pan nikim odpowiedz

R1958 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Niszczenie polskiej firmy cd.nawet sukcesu sportowe przeszkadzają uśmiechniętym tylko usiadc i płakać . odpowiedz

Bareja - 8 godzin temu, *.chello.pl Mały człowieczek. odpowiedz

Jose Kante - 8 godzin temu, *.inetia.pl Rozdzielmy dwie sprawy: poglądy polityczne, polityka, a sposób spędzania wolnego czasu, patriotyzm lokalny to są ogólnie rzecz biorąc dwie różne sprawy. Tak więc, rozdzielmy politykę od życia prywatnego i zdrowego rozsądku. To czy ktoś głosuje na pseudo-przedsiębiorcę Rafałka, czy na cwaniaczka z jakiejś innej partii, nie ma nic wspólnego z tym czy zdrowo myślący dorosły człowiek (czy "warszawiak od pokoleń", czy przyjezdny, czy w ogóle spoza Warszawy) może kibicować Legii i chodzić na mecze, z dziećmi lub że znajomymi, lub samemu. Zdrowo myślący człowiek zdaje sobie sprawę, że polityka to złodziejstwo i cwaniactwo, sposób na zarobek stosunkowo dużych łatwych pieniędzy.

Poza tym, że ten narkominister jest ewidentnie uprzedzony do wszystkiego, to w gruncie rzeczy ma rację. Skoro umowa jest zawarta na promocję, to promocja polega na pozytywnym odbiorze, a jak jest odwrotnie to czemu za to płacić, tym bardziej że to są pieniądze podatników. I po raz kolejny powtórzę, że w ogóle państwo nie powinno dawać klubom piłkarskim pieniędzy za takie rzeczy które są wprost niezwiązane z wychowaniem młodzieży lub bezpieczeństwem ewentualnie.

Ale na razie może dawajmy pieniądze jako państwo na edukację, ochronę zdrowia i odżywienie biednych dzieci i pomoc emerytom zamiast wątpliwa promocje Polski przez jakikolwiek klub piłkarski. Kto na świecie ogląda polska piłkę żeby im za to płacić???!!! odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.tele2.se @Jose Kante: fenomenalny wpis. Pelna zgoda! odpowiedz

leski - 8 godzin temu, *.144.203 K**as to ładniejsze nazwisko w tym przypadku. Trzymamy się kochani bez pomocy ze strony wątpliwej jakości jegomościów odpowiedz

Ferdek - 8 godzin temu, *.net.pl Dobre zachowanie i Nitras ? Pan minister wielokrotnie zachowywał się jak cham, pyskówki i szarpaninki na porządku dziennym w czasie kampanii. To jest promowanie polskiej klasy politycznej za granicą. odpowiedz

miromaro - 8 godzin temu, *.edu.pl No cóż, argument z tym, że podczas meczu w eliminacjach europejskich pucharów trener pokazuje faki kibicom drużyny przeciwnie do mnie akurat przemawia. To już akurat była przesada. odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.chello.pl @miromaro: przeciez to nie ma znaczenia. Chyba cie Nitras zmanipulowal. Zdajesz sobie sprawe, że oni wpisali taki punkt, że jak uefa da kare to juz kasy nie ma? I nam dala kare za stanie na schodach. Co prawda Jagiellonia tez stala na schodach, ale na ich meczu obserwator to olał. Tak że bez tych fu...w tez bysmy nie dostali kasy za STANIE NA SCHODACH. wowczas bys nie sluchal opowiesci o zachowaniu Feio tylko, że to twardy przepis i tyle. odpowiedz

Niestety - 8 godzin temu, *.chello.pl Tak jak go nie lubię z oczywistych względów, tak niestety ma rację odpowiedz

xyz - 7 godzin temu, *.aster.pl @Niestety: ciekawe w czym? odpowiedz

Czarny - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Nitras prostaku zapraszamy na L3:) odpowiedz

M - 8 godzin temu, *.aster.pl Odnoszę wrażenie, że ten gość celowo prowokuje kibiców Legii. Widać, że ma z tego satysfakcję, a jeszcze przy okazji generuje gó..iane tematy zastępcze, czyli specjalność platformersów. odpowiedz

mktw - 8 godzin temu, *.centertel.pl A to nie ten co chciał "opiłowywać"? Nie ten co chadza na campusy z rafałkiem, gdzie wznosi się wulgarne i nienawistne okrzyki spod znaku ośmiu gwiazdek? On tu będzie cos mówić o wulgarności? Typowy hiPOkryta z bandy rudego... odpowiedz

geds - 9 godzin temu, *.centertel.pl Oczywiście że przestrzegał. Wystarczyłoby żeby żyleta wywieszała na meczach baner: brawo Tusk i już wszystkie brednie nitrasa nie miałyby znaczenia dla niego samego. odpowiedz

Ojciec - 9 godzin temu, *.get.no I mówi to prostak, który jest twarzą wulgarnosci. Pajac. odpowiedz

Kibol - 9 godzin temu, *.chello.pl Co Za gnida. Wszyscy ci pozostali beneficjenci nie mają łącznie takich zasiegow jak jeden mecz Legii. Fikcja, by ukarać nas. odpowiedz

(L) - 9 godzin temu, *.ilabs.pl https://wpolityce.pl/polityka/705938-nitras-atakuje-kibicow-legii-ja-sie-ich-nie-boje odpowiedz

singspiel - 9 godzin temu, *.4.38 półgłówek i dodatkowo kłamca. w Holandii to raczej była napaść na piłkarzy i działaczy Legii, co potwierdził wyrokiem miejscowy sąd. mściwy jak jego szef, który nie może wybaczyć kibicom matoła. cóż, po prostu Legia zdejmie reklamy tej podejrzanej organizacji odpowiedz

Hiszpan - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Jeszcze 3 lata okupacji Rudiego Felera. A potem Norumberga odpowiedz

Roma - 9 godzin temu, *.100.49 Nitras przeminie, Legia pozostanie. odpowiedz

Kaspi - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Zakompleksiony pajac.

Nie boisz się kibiców Legii???

Ty nie stanąłbyś oko w oko z żadnym z nas bo byś narobił w gacie!...więc pozostaje ci szczekanie z za ochrony. Fajnie się dysponuje pieniędzmi nie swoimi....co? Mały człowiek może się przez chwilę poczuć kimś ważnym! Pamiętaj Legia z tymi pieniędzmi czy bez nich tak czy siak sobie poradzi bo Legia to przede wszystkim jej kibice a ty mały człowieczku przeminiesz i na zawsze zostaniesz zapamiętany jako błazen wykonywujący polecenia podwładnych! odpowiedz

Kalbar - 9 godzin temu, *.chello.pl Ale na wspieranie Pogoni to publiczne pieniążki znalazł. odpowiedz

Qbex - 9 godzin temu, *.edu.pl Zaczyna się szczucie i pompowanie atmosfery przed 11 listopada...stare chwyty obecnej władzy....pewnie będą inne prowokacje,,, odpowiedz

Kobo(L)t - 9 godzin temu, *.com.pl Ktoś jest zaskoczony ? Twardo i mocno do 2015 jechaliśmy z tymi psychopatami. Kasa to najmniejszy problem w tym wszystkim. Znowu się zaczną areszty tymczasowe...Te bandziory dopiero zaczynają. odpowiedz

korba - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Boże co za bałwan. Nie będzie pieniędzy, bo "gazety pisały....". Ciekawe czy jak mu gazety napiszą, że minister Nitras chodzi w pampersach i zjada gile to poda się do dymisji. No bo przecież w mediach pisali... odpowiedz

MLS - 9 godzin temu, *.chello.pl Stara zasada mówi tak "nie ważne jak o nas piszą, ważne żeby pisali". odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.tele2.se Ja jestem totalnie uczulony na wszelkiego rodzaju lewactwo. Ale to co powiedzial na temat burackiego zachowania Faji i jaki to mialo wplyw na generalny wizerunek Legii jako klubu i Polski jako kraju jest akurat trafne i po prawdzie. Trzeba byc na tyle uczciwym aby to zrozumiec badz nawet docenic. odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 10 godzin temu, *.chello.pl Po dba o dobry wizerunek polski,sprzedawcy kraju z nitrasem na haju. odpowiedz

Hihi - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Chyba głośniej jest o łamaniu prawa, słynne Sikorskiego dziękuję USA po zamachu na Nord Stream 2, obiadki z Ławrowem czy spacer po molo w Sopocie itd itp. Kiedyś Komorowski skakał po krzesłach w Japonii odpowiedz

Bubek - 10 godzin temu, *.centertel.pl Ch/j z kasa, ważne że jesteśmy uśmiechnięci. odpowiedz

Egon - 10 godzin temu, *.waw.pl Legia, to nie taki czy inny prezes, trener, czy kibic, który dzisiaj jest, a jutro go nie ma, tylko największy polski klub piłkarski z ponad 100 letnią tradycją - najbardziej znany, utytułowany i medialny, którego nazwa jest kojarzona na całym świecie.

Ta nazwa jest jednoznacznie kojarzona z piłką, dlatego przenoszenie na to pole politycznych wojenek między partiami uważam za ogromny błąd

To absolutnie nie powinno mieć miejsca.

odpowiedz

Grigol - 9 godzin temu, *.134.6 @Egon: Brawo masz bardzo dużó racji w tym wpisie. Niestety ale wojna z tą władzą zaczęła się dużo, dużó wcześniej. odpowiedz

Alan - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Egon:

Z tym światem to przesadziłeś, no cóż Warszawa wybrała i żadne płótno z przekreślonym znakiem na lewo tego nie zmieni.



odpowiedz

Maurycy - 9 godzin temu, *.orange.pl @Egon: Powiedz to Nitrasowi ćpunowi który zasłyną z grzebania w torebkach posłanek poprzedniej władzy ,obecny rząd to gorszy jest o komuchów a Tusk odbiera kolejne nagrody od Niemców za posługę im. odpowiedz

Syn oreszczuka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alan: twoja łodź tez wybrała odpowiedz

Zyrardow - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Cham i prostak z campusowej disco teraz będzie uczył kultury:)))

Ale wybraliście / nie wszyscy/ ikony kultury odpowiedz

DMTROK - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Nitras, przyjdź na meczyk ;) odpowiedz

Leon - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Ma kupe racji w tym sraczu. odpowiedz

Duarte - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Kibic Legii głosujący na PO z Nitrasem na czele ma rozdwojenie jaźni. Tu popiera Legię a tam popiera Nitrasa szkodzącego Legii. To musi być ciężkie przeżycie i jak sądzę przypadek dla psychiatry. odpowiedz

Maurycy - 9 godzin temu, *.orange.pl @Duarte: Pełna zgoda ,to co robi obecny rząd to jak napisała pewna kobieta gorszy jest od komuchów ,bo chociaż wtedy gdy jej rodzice byli aresztowani za bycie w solidarności to komuchy miały więcej sumienia i nie musieli chodzić w kajdankach na rozprawy a tu Ksiądz za pomaganie bezdomnym ,narkomanom itd w kajdanach jak najgorszy zabójca ale gdy zabójca poćwiartował dziewczynkę to bodnar pisał że to nieludzie i że nie może chodzić zakuty w kajdanach ,patologia ich wybrała ten obecny rząd a nie Polacy. odpowiedz

n - 8 godzin temu, *.172.72 @Duarte: Dokładnie! jeśli jakikolwiek kibic Legii głosuje na PO, to znaczy, że jest skończonym imbecylem. Tu nie chodzi nawet o politykę, tylko o to, że lewactwo jest skrajnie sprzeczne z ideami sportu, lewactwo jest skrajnie sprzeczne ze zdrową sportową rywalizacją, lewactwo jest skrajnie sprzeczne zasadami moralnymi, lewactwo jest skrajnie sprzeczne z uczciwością, lewactwo jest skrajnie sprzeczne z honorem. PO jest wrogiem Legii, co okazuje nitras. odpowiedz

Andree - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Duarte: pewnie żaden z kibiców nie głosował na Nitrasa bo to buc zwykły, ciekawe ilu kibiców głosowało na kojarzonego z nowoczesnością i postępem Jarosława lub mówiącego perfekt w innych językach i świetnie jeżdżącego na nartach Andrzeja...

po co ta polityka w takim miejscu... odpowiedz

XYZ - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Duarte: Ty jesteś taki **** sam z siebie czy Ci za to płacą?? Ci, co głosują na inne partie a nie jedyna słuszną z Nowogrodzkiej uważają,że tak będzie lepiej dla Polski. Dobro Polski powinno być zawsze na pierwszym miejscu i nie zawsze będzie to zgodne z Twoimi przekonaniami. A klub to już dawno prywatny biznes. Dorosniesz to zrozumiesz. odpowiedz

Producent ręczników - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Duarte: Nie każdy kto głosował na PO musi popierać Nitrasa, pewnie tu nie popiera go nikt. Sport to nie jedyna dziedzina, są ważniejsze rzeczy dlatego ludzie głosowali na nich. Oddziel te rzeczy. odpowiedz

Syn oreszczuka - 10 godzin temu, *.. Że też narkominister ma czelność wypominać komuś niestosowne zachowania...:D odpowiedz

aaaaa - 10 godzin temu, *.114.129 Trudno się z nim nie zgodzić. Nie widzę powodu dla którego ministerstwo sportu albo tustystyki ma dokładać pieniądze do prywatnego biznesu jakiegoś typka.

Zwłaszcza że kibice Legii otwarcie mówią że nienawidzą ich wszyscy. Po co to promować? odpowiedz

xyz - 7 godzin temu, *.aster.pl @aaaaa: troll po? odpowiedz

Grigol - 10 godzin temu, *.134.6 Słynne powiadasz... odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.111.56 Nitras... ty wiesz co,buraku... odpowiedz

Hieronim - 10 godzin temu, *.. A wy dalej głosujcie na uśmiechniętą Polskę... odpowiedz

Smutek - 10 godzin temu, *.netcom.no Platforma to wybór Warszawiaków, Legionistów, może niekoniecznie tych z żylety, ale podejrzewam, że reszta cześć trybun w większości na Tuska i jego ekipe głosowali. Ciekawe czy są uśmiechnięci? ;) odpowiedz

SNS - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @Smutek: W Warszawie mieszka ponad 1,5 mnl osób, nie wiem ile pełnoletnich. Na stadion przychodzi 20 tysięcy. Większość osób nawet jak kibicuje to ma to w pompie... odpowiedz

Egon - 10 godzin temu, *.waw.pl @Smutek:

Taka decyzja jest w rzeczywistości decyzją przeciwko swoim wyborcom i dobrze byłoby, gdyby ktoś to Nitrasowi powiedział. odpowiedz

Autor - 9 godzin temu, *.161.13 @SNS: oj tam, oj tam, po co będziesz jakieś fakty i liczby tu przytaczał. @smutek "podejrzewa" i to wystarczy. odpowiedz

Lfan - 9 godzin temu, *.aster.pl @Smutek: No nie wiem czy Legionistów? W każdym większym mieście wygrywa PO, mimo że kibice są anty. Taką sytuację masz w Poznaniu, Wrocławiu, czy nawet Białymstoku, gdzie niby wschód na nich nie głosuje. Na mecze śmiga kilkadziesiąt tyś osób, a to kropla w morzu pomiędzy wszelkiej maści lemingami. Fakt, faktem, że jak ktoś ma się za KIBICA (nie piknika co przychodzi na popcorn) i stawia X przy kandydatach tej formacji po latach różnych doświadczeń to zastanawiające jakie wnioski wyciągają takowe osoby. odpowiedz

Dickson Chotowski - 9 godzin temu, *.btcentralplus.com @SNS: A ile na stadion ma przychodzic ? 500,000 a moze 750,000 jak poj dla kibicow Legii to okolo 27,000 ?? Typowy kodowiec. odpowiedz

SNS - 4 godziny temu, *.. @Dickson Chotowski: Wytłumaczę, bo kolega ma problemy z łączeniem kropek. Chodzi o zaangażowanych kibiców, nie takich co wiedzą że w Warszawie jest Legia bo kiedyś widzieli stadion, ale nawet nie ten stadion, tylko narodowy... odpowiedz

