Sparing: Legia 80-85 BK Opava

p10 - 6 godzin temu, *.orange.pl Najlepszy gracz sparingów to Dominik Grudziński. Niesłusznie w niego wątpiłem. Oby nie siadł z formą jak Berzins w trakcie sezonu.



Jedna kontuzja Vucicia i już nam się skład sypie. Problemy ze zbiórkami. Niestety skład jest bardzo wąski - niedostosowany do gry co trzy dni. Urazy Jonesa czy Jawuna również zdarzały się często. Ale Ewans jakością się broni. Dołączenie Jonesa do składu przy braku gracza na pozycji 4 lub centra 210 cm też wątpliwe. Tak samo zatrzymanie Wieluńskiego. A z Czechami wygrało GTK Gliwice. Patrząc że McGusty i Sillins grali ponad 30 minut to znaczy, że chcieliśmy ten mecz wygrać.



Jak Skelin nie ogarnie Pluty w trakcie sezonu to będzie taki niewypał jak Dervin Marble. I będzie żal, że Marcel Ponitka odszedł. W ataku jak ma dzień to sam mecz może wygrać, jak nie ma to ślepakami strzela. Potrafi zagrać czasami rozdać niesamowite piłki w ataku lub trafić mega trudny rzut jak MVP ligi, ale często też kozłuje w miejscu by jak zostanie mało czasu rzucać za 3 pkt z nieprzygotowanej pozycji. Z takim nieregularnym graczem to w playoff może być ciężko. Potrzeby jeden doświadczony krajowy weteran dla uzupełnienia składu na wczoraj.



Zaskoczenie również, że fachowiec Skelin nie przyszedł z jednym swoim asystentem - tylko został Jamrozik. odpowiedz

Egon - 32 minuty temu, *.waw.pl @p10:

Grudziński faktycznie wygląda dobrze w sparingach.

Pytanie tylko, czy potwierdzi to w meczach o stawkę.

Jones, Wieluński - to, co piszesz.

W czym Pluta miałby być lepszy od Ponitki, to nie wiem.

Wygląda na to, że to nie jest wymiana na plus. Oby nie była na minus.

Tradycyjnie zaczniemy sezon bez centra z prawdziwego zdarzenia i z wąskim składem mając na głowie ligę i puchary.

Patrząc na całokształt, trudno o jakiś mega optymizm. odpowiedz

