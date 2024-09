Legia II gra z Polonią (transmisja)

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Aurora - 6 godzin temu, *.orange.pl Druga połowa totalna kaszanka. odpowiedz

Auror - 7 godzin temu, *.orange.pl 3-0 do przerwy. Gra na 4-. Ale bramki w porzo. odpowiedz

BuLi - 7 godzin temu, *.inetia.pl Jaka transmisja. To tylko obraz. Na komentarz nie starczyło ? odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.orange.pl @BuLi: Stary, nie narzekaj. I tak super, bardzo super, że można taki mecz obejrzeć.

Ja ze swojej strony bardzo dziękuję redakcji, oby więcej!!! odpowiedz

lacats - 8 godzin temu, *.jmdi.pl 21:50 min...co to się stanęło tutaj..... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.