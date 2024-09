III liga: Stomil Olsztyn 0-3 Legia II Warszawa

W meczu 9. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn 3-0. Do przerwy było 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 25 września o godz. 16 w LTC z GKS-em Bełchatów. Będzie to zaległy mecz 7. kolejki.

smoła - 18 minut temu, *.orange.pl Bardzo dużo młodzieży - to zaczyna mi się podobać :)

