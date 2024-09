Brąz Jakubowskiej w drużynie na MŚ U-17

W Caldas da Rainha w Portugalii odbyły się mistrzostwa Świata do lat 17 w pięcioboju nowoczesnym, w których wzięło udział troje zawodników Legii Warszawa. Maksymilian Dobosz zajął ósme miejsce z wynikiem 1456 pkt. Legionista najlepiej zaprezentował się na torze przeszków (trzeci wynik, 24.77s) oraz w pływaniu (trzecie miejsce, 2.05.00 min.), ale niestety zdecydowanie słabiej wypadł w laser-run - przez dopiero 16. wynik w łączonej konkurencji spadł na ósmą lokatę. Antoni Cisek zajął 16. miejsce w grupie kwalifikacyjnej A i nie zakwalifikował się do 36-osobowego finału. Hanna Jakubowska zajęła miejsce 13. z wynikiem 1319 pkt. Legionistka najsłaiej wypadła w pływaniu (32 wynik) i torze przeszkód (21. miejsce, 41.99s), a zdecydowanie najlepiej wypadła w pływaniu, w którym uyskała 3. wynik (3:16.87 min.). Drużynowo męski zespół w składzie: Dobosz, Cisek i Piotr Bis zajęli 6. miejsce. Kobiecy zespół w składzie Hanna Jakubowska, Zuzanna Gradoń i Maja Szondelmajer zdobył brązowy medal (3924 pkt.). W sztafecie męskiej, Maksymilian Dobosz i Piotr Bis zajęli 5. miejsce. Również piątą lokatę zajęła kobieca sztafeta w składzie Hanna Jakubowska i Maja Szondelmajer.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.