Uraz Sergio Barcii

Barcia trafił do stołecznej drużyny w letnim oknie transferowym. Dotychczas wystąpił w jej barwach w 10 spotkaniach (745 minut), zdobywając bramkę oraz asystę i zachowując trzy czyste konta. Sergio Barcia z opatrzoną kostką - fot. Mishka / Legionisci.com

W 43. minucie domowego spotkania z Rakowem Częstochowa urazu doznał Sergio Barcia . Hiszpański defensor asekurował w kontrataku Patryka Makucha i w pogoni za napastnikiem Rakowa bez kontaktu z nim nagle zaczął kuleć i położył się na murawie, trzymając się za lewą kostkę. 23-latek po interwencji medyków próbował jeszcze wrócić do gry, jednak tuż po gwizdku ponownie usiadł na murawie, a w przerwie został zmieniony przez Steve'a Kapuadiego. Nie wiadomo na razie, jak poważny jest uraz Hiszpana.

