20-22.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 20 września 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek liczna grupa fanów Legii uda się pociągiem specjalnym do Szczecina na mecz z Pogonią. Rugbiści Legii w sobotę zagrają na Bemowie z Posnanią. Koszykarze Legii rozegrają ostatnie gry kontrolne przed startem sezonu 2024/25 - w piątek o 16:30 zagrają w Toruniu ze Spójnią, a dzień później również w Arenie Toruń zmierzą się o 18:10 z Twardymi Piernikami (wstęp wolny). Nasze trzecioligowe rezerwy w piątek czeka wyjazdowy mecz ze Stomilem.



Zespół koszykarskiej Legii do lat 16 weźmie udział w międzynarodowym turnieju (EYBL) w Budapeszcie. Z kolei juniorzy koszykarskiej Legii do lat 17 zagrają w Koszalinie w turnieju kwalifikacyjnym o awans do Centralnej Ligi Juniorów.



Rozkład jazdy:

20.09 g. 16:30 Spójnia Stargard - Legia Warszawa [kosz, Arena Toruń, sparing]

20.09 g. 18:00 Radomiak Radom - Korona Kielce

20.09 g. 19:45 Stomil Olsztyn - Legia II Warszawa

20.09 g. 20:00 FC Den Haag - SC Telstar

20.09 g. 20:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

21.09 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Rekord Bielsko-Biała

21.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Posnania Rugby Club [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

21.09 g. 18:00 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz, Arena Toruń, sparing]

22.09 g. 12:00 Legionistki II Warszawa - Piastovia Piastów [piłka nożna kobiet, IV liga]

22.09 g. 13:00 Czarni II Sosnowiec - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga]

22.09 g. 19:35 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec



Terminarz spotkań koszykarskiej Legii Warszawa U-16 w EYBL w Budapeszcie:

19.09 g. 16:00 Legia Warszawa - Stiinta Bukareszt

20.09 g. 09:00 Legia Warszawa - Stellazzurra Budapeszt

21.09 g. 09:00 Legia Warszawa - UBSC Juniors Graz

22.09 g. 15:00 Legia Warszawa - MAFC Budapeszt



Młodzież:

21.09 g. 12:00 Legia U19 - Polonia Warszawa 06/7 [CLJ U19][LTC 8]

21.09 g. 12:00 Jagiellonia Białystok '08 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok ul. Elewatorska]

21.09 g. 12:30 Rakovia Warszawa '13 - Legia U12

21.09 g. 12:30 Legia U8 - Ursus Warszawa '17[ul. Łazienkowska 3]

21.09 g. 14:00 Legia U7 - Ursus Warszawa '18 [ul. Łazienkowska 3]

21.09 g. 14:00 Legia U16 - SEMP Siedlce 09 [LTC 7]

21.09 g. 18:00 Legia U10 - Talent Warszawa '15 [ul. Łazienkowska 3]

22.09 g. 12:30 Legia U10 - Ursus Warszawa '15 [ul. Łazienkowska 3]

22.09 g. 12:30 Widzew Łódź '10 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź]

22.09 g. 14:00 FCB Akademia '16 - Legia U9 [Bobrowiec, ul. Sowia]

22.09 g. 14:30 Legia U13 - Wilga Garwolin '12 [ul. Łazienkowska 3]



Legia U11 wystąpi na turnieju w Turynie.



Kwalifikacje do koszykarskiej CLJ U-17 (Koszalin, hala Gwardii):

20.09 g. 16:30 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa

21.09 g. 13:00 Basket Koszalin - Legia Warszawa

22.09 g. 10:30 TKM Włocławek - Legia Warszawa