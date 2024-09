I liga: Legionistki 0-3 Lech/UAM Poznań

W spotkaniu 5. kolejki I ligi kobiet, Legionistki przegrały w LTC z Lechem/UAM Poznań 0-3 (0-2). To trzecia porażka legionistek w sezonie 2024/25, która oznacza spadek na 8. miejsce w ligowej tabeli. Za tydzień legionistki czeka wyjazdowy mecz z rezerwami Czarnych Sosnowiec. Legionistki Warszawa 0-3 (0-2) Lech/UAM Poznań Bramki: Piechocka, Zimoch, Przybył Legionistki: Nowak - Rzeszotek. Kazanecka, Grodzka, Bartman, Kurzelowska, Kośmińska, Kodym, Pietrzak, Wziątek, Nestorowicz.

