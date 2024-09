LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

La Liga: Real Betis Balompié 2-0 (0-0) CD Leganes 1-0 74' Abdessamad Ezzalzouli 2-0 86' Vitor Roque Betis: 1. Rui Silva - 23. Youssouf Sabaly (62' 2. Hector Bellerin), 3. Diego Llorente, 6. Natan, 15. Romain Perraud - 21. Marc Roca, 14. William Carvalho (26' 16. Sergi Altimira) - 9. Chimy Avilla (62' 20. Giovani Lo Celso), 18. Pablo Fornals (87' 24. Aitor Ruibal), 10. Abdessamad Ezzalzouli - 38. Assane Diao (62' 8. Vitor Roque) Allsvenskan: Djurgardens IF 1-1 (1-1) Mjällby AIF 0-1 36' Nicklas Røjkjær 1-1 42' Deniz Hümmet Djurgardens: 35. Jacob Rinne - 18. Adam Stahl, 5. Miro Tenho (90' 4. Jacob Une Larsson), 3. Marcus Danielson, 27. Keita Kosugi - 14. Besard Sabović, 6. Rasumus Schüller (80' 7. Magnus Eriksson) - 29. Santeri Haarala, 20. Tokmac Nguen (80' 26. August Priske), 9. Haris Radetinać (69' 16. Tobias Fjeld Gulliksen) - 11. Deniz Hümmet Puchar Szwajcarii: FC Rapperswil-Jona 1-3 (0-0) FC Lugano 0-1 53' Milton Valenzuela 0-2 58' Daniel Dos Santos 0-3 75' Mattia Bottani 1-3 78' Merlin Hadzi Lugano: 58. Sebastian Osigwe - 2. Zachary Brault-Guillard, 17. Lukas Mai, 22. Ayman El Wafi, 23. Milton Valenzuela - 25. Uran Bislimi (68' 31. Ignacio Aliseda), 8. Anto Grgić (76' 7. Roman Macek) - 10. Mattia Bottani (76' 28. Yannis Ryter), 27. Daniel Dos Santos (61' 20. Ousmane Doumbia), 21. Yanis Cimignani - 93. Kacper Przybyłko (61' 9. Shkelqim Vladi) Super liga Srbije: FK Tekstilac Odžaci 2-1 (0-0) FK TSC Bačka Topola 1-0 48' Nikola Skrobonja 2-0 54' Filip Sredojević 2-1 64' Petar Stanić TSC: 12. Veljko Ilić - 3. Macky Franck Bagnack (67' 77. Jovan Vlalukin), 25. Mateja Đorđević, 5. Dušan Stevanović, 60. Viktor Radojević (80' 88. Bence Sós) - 7. Milan Radin (57' 35. Ifet Đakovac) - 27. Miloš Pantović (67' 11. Ivan Milosavljević), 18. Mihajli Banjac, 14. Petar Stanić, 10. Aleksandar Cirković - 9. Marko Lazetić (57' 8. Saša Jovanović) Protathlima Cyta: Omonia Nikozja 1-0 (1-0) AEK Larnaca 1-0 22' Ewandro Costa Omonia: 40. Fabiano - 2. Alpha Dionkou, 5. Seonu Coulibaly, 30. Nikolas Panagiotou, 24. Amine Khammas (90' 4. Filip Helander) - 20. Mateo Marić, 80. Novica Eraković - 21. Veljko Simić, 11. Ewandro Costa (59' 31. Ioannis Kousoulos), 7. Willy Semedo (90' 99. Saidou Alioum Moubarak) - 14. Mariusz Stępiński (73' 9. Andronikos Kakoullis) Wyszejszaja liha: Dinamo Mińsk 2-0 (1-0) Dniapro Myholewo 1-0 45+2' Rai Lopes 2-0 75' Pedro Igor (k) Dinamo: 21. Fedor Lapoukhov - 2. Vadim Pigas, 20. Aleksandr Sacziwko, 6. Sergej Politewicz, 66. Rai Lopes - 19. Dmitri Podstrelow (66' 25. Pedro Igor), 8. Aleksandr Seljawa, 24. Daniil Kulikow (73' 29. Boni Amian), 88. Nikita Demczenko - 81. Trofim Melniczenko (80' 10. Wladimir Kwaszczinskij), 11. Gleb Zherdew (66' 14. Raymond Adeola)

W miniony weekend swoje mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa będzie rywalizować w fazie ligowej Ligi Konferencji. Pewne zwycięstwa przeciwko znacznie słabszym drużynom odniosły Real Betis Balompié oraz Dinamo Mińsk. W meczu cypryjskich potentatów triumfowała również Omonia Nikozja, a FC Lugano z łatwością pokonało swojego przeciwnika w ramach 1/16 finału Pucharu Szwajcarii. Ligowe punkty stracili natomiast Djurgardens IF, który zremisował swój mecz oraz FK TSC Bačka Topola notując swoją piątą porażkę z rzędu.

