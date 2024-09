Nsame: Nie mogę zarzucić drużynie zbyt wiele

Niedziela, 15 września 2024 r. 22:00 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Zagraliśmy dobry mecz. Gdybyśmy pierwsi zdobyli gola, mógłby potoczyć się on zupełnie inaczej. Nie mogę dziś zarzucić drużynie zbyt wiele. Jesteśmy na dobrej drodze, by następne spotkania rozgrywać lepiej - powiedział po porażce z Rakowem Częstochowa napastnik Legii, Jean-Pierre Nsame.









- Miałem przynajmniej dwie dobre sytuacje na zdobycie gola i bardzo żałuję, że nie udało się którejś z nich wykorzystać. Brakowało w nich kilku centymetrów do trafienia, a gdyby któreś z nich wpadło, to tak jak powiedziałem, mecz mógłby potoczyć się inaczej.



- Gol zdobyty przez Raków był prezentem. Nie tworzyli sobie wcześniej żadnych dogodnych okazji, a to był ich pierwszy celny strzał i od razu przełożył się na zdobycz bramkową. Nie powinniśmy do tego doprowadzić. Wiemy jednak co poszło nie tak i nad czym musimy pracować przez najbliższy tydzień.