Zbiórka dla powodzian!

Poniedziałek, 16 września 2024 r. 10:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa organizują zbiórkę dla mieszkańców miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi! Listę potrzebnych rzeczy znajdziecie na poniższej grafice. Zbiórka odbędzie się we wtorek w godz. 17-20 przy stadionie Legii.



"Wiele razy pokazywaliśmy, że jak trzeba to jesteśmy. Niech tym razem nie będzie inaczej. Zbieramy co potrzeba, zgodnie z sugestiami osób, które są obeznane w temacie. Wszelkie rzeczy, które zbierzemy zostaną przewiezione w miejsca gdzie są najbardziej potrzebne. Pomagamy" - zachęcają Nieznani Sprawcy.