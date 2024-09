Na stadionach: Nie zgaśnie blask, który świeci od lat

Wtorek, 17 września 2024 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W związku z powodziami, które dotknęły przede wszystkim Dolny Śląsk, odwołane zostało spotkanie Śląska ze Stalą Mielec, o czym mówiło się już kilka dni wcześniej, kiedy zapowiadano największe opady w historii dla tego rejonu. Mecz Cracovii co prawda się odbył, ale klub w ostatniej chwili zdecydował, że rozegrany ma być bez udziału publiczności. W związku z tym odwołano ochronę, by nie generować niepotrzebnych kosztów.



Fani "Pasów", którzy pod stadion przybyli, widząc brak jakiejkolwiek ochrony, dostali się na trybuny i prowadzili regularny doping podczas meczu z Pogonią.









Liczby wyjazdowe w ostatnim tygodniu nie były najlepsze. Najliczniej spośród ekstraklasowych ekip fani Górnika pojechali do Lublina (663 os.). Na zapleczu ekstraklasy, na derbowym meczu GKS-u Tychy z Ruchem, pojawiło się 1250 fanów "Niebieskich". Fani Rakowa, pomimo zakazu wyjazdowego, udali się do Warszawy i dzięki uprzejmości legionistów weszli na trybuny (w czym trochę przeszkadzała policja). W bardzo dobrej liczbie do Gdyni przyjechali fani Kotwicy ze zgodowiczam.



Ultrasi Lecha na meczu z Jagiellonią zaprezentowali oprawę "Nie zgaśnie blask, który świeci tu od lat". Oprawy przygotowali także fani Arki Gdynia, GKS-u Tychy, Stali Rzeszów i Olimpii Grudziądz.



Po meczu Wisły Kraków z Wartą Poznań niezadowoleni z wyników drużyny kibice zaprosili do młyna na rozmowę prezesa klubu, Jarosław Królewskiego. Ten nie zamierzał jednak położyć uszu po sobie i w mocny sposób odpowiedział fanatykom "Białej Gwiazdy", że nie zamierza karać drużyny za stracone punkty w sugerowany przez kibiców sposób.



Ekstraklasa:



Motor Lublin - Górnik Zabrze (663)

Fani Górnika przyjechali do Lublina w 663 osoby, w tym Wisłoka (19) i ROW (1).



Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (313)

Ponad 32 tys. kibiców na stadionie przy Bułgarskiej. Fani wywiesili transparent "17.IX.1939 - IV rozbiór Polski" z przekreślonym sierpem i młotem. Poznaniacy, którzy przed meczem zorganizowali wspólny przemarsz na stadion, zaprezentowali także efektowną oprawę - malowaną sektorówkę, transparent "Nie zgaśnie blask, który świeci tu od lat" oraz odpalili spore ilości rac. Jagiellonia przyjechała w ponad 300 os. z trzema flagami.



Lechia Gdańsk - Radomiak Radom (300)

Na trybunach 9,6 tys. kibiców, co na tak wielkim obiekcie prezentuje się słabo. Radomiak przyjechał pociągiem w ok. 300 osób.



Legia Warszawa - Raków Częstochowa (134)

Na trybunach ponad 26 tys. kibiców. Fani Rakowa otrzymali zakaz wyjazdowy na dwa mecze za transparenty na domowym spotkaniu. Ekipa z Częstochowy dogadała się z legionistami ws. wejścia na stadion, które w dniu meczu próbowała uniemożliwić policja. Ostatecznie Raków wszedł na trybuny (w 134 os.) z jedną flagą około 20. minuty spotkania.



Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice (100)



Korona Kielce - Zagłębie Lubin (65)

Zagłębie w bardzo skromnej liczbie przyjechało do Kielc na mecz z Koroną. Lubinianie nie zabrali ze sobą flag, wywiesili jedynie dwa transparenty. Na trybunach ponad 10,5 tys. kibiców.



Cracovia - Pogoń Szczecin (-)

W dniu meczu krakowski klub ogłosił, że spotkanie z Pogonią odbędzie się bez udziału publiczności i odwołał ochronę. Przybyli pod stadion kibice nie mieli więc żadnego problemu z przedostaniem się na stadion i młyn "Pasów" wyglądał bardzo przyzwoicie.



GKS Katowice - Widzew Łódź (-)

Pełne trybuny w Katowicach, brak przyjezdnych z powodu zakazu za mecz z Cracovią.



Niższe ligi:



GKS Tychy - Ruch Chorzów (1250)

Derbowe spotkanie obejrzało z sektora gości 1250 fanów Ruchu, którzy zaprezentowali racowisko w asyście flag na kijach. Gospodarze z oprawą - malowaną sektorówką, transparentem "Kontynuacja tradycji ultras" oraz piro.



Arka Gdynia - Kotwica Kołobrzeg (416)

Kotwica przyjechała do Gdyni wspierana przez Pogoń w bardzo dobrej liczbie, ponad 400 os. Arkowcy przygotowali oprawę z okazji 35-lecia zgody z Gwardią Koszalin, prezentując sektorówkę "MZKS - KSG 35 lat sztamy" oraz odpalając piro.



Olimpia Grudziądz - Olimpia Elbląg (53)

Sokół Aleksandrów Łódzki - Stomil Olsztyn (49)



Wyjazd tygodnia: 663 kibiców Górnika Zabrze w Lublinie i 416 fanów Kotwicy w Gdyni

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Jagiellonią



