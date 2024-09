Futsal: Wstęp na mecz za darmo, pomoc dla powodzian

Poniedziałek, 16 września 2024 r. 13:04 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Sekcja futsalu Legii Warszawa poinformowała, że wstęp na najbliższy mecz z zespołem Red Dragons Pniewy, który odbędzie się 28 września o godz. 16 w Warszawie, będzie bezpłatny. Jednocześnie sekcja prosi o wsparcie dla OSP w Kmieńczyku, a także dla powodzian.









Komunika sekcji:



"Drodzy Kibice!



W związku z sytuacją powodziową na południowo-zachodniej części naszego kraju oraz wieloma osobami, które znajdują się z tego powodu w nagłej potrzebie, informujemy, iż wstęp na najbliższe spotkanie domowe przeciwko Red Dragons Pniewy będzie bezpłatny.



Jednocześnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie OSP w Kamieńczyku, która już teraz z własnych zasobów przekazała pompę pływającą oraz niezbędne węże dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenów zalanych.

Swoje symboliczne "bilety cegiełki" możecie zakupić poprzez wpłaty na konto 38 8931 0003 0001 1468 2006 0001 (Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie / Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńczyku / Ul. Warszawska 6 / 07-202 Kamieńczyk) z dopiskiem "Na sprzęt przeciwpowodziowy".



Za zebrane środki zakupiony zostanie niezbędny sprzęt dla OSP z poszkodowanych terenów.



Poza tym dziś w samej jednostce od godz. 16:00 do 19:00 zbierane będą:

- artykuły spożywcze o przedłużonym terminie przydatności

- woda butelkowana w zgrzewkach

- artykuły higieniczne

- środki czystości

- mopy, szczotki, ścierki, zmywaki, papier toaletowy, ręczniki papierowe

- łopaty, grabie, szczotki ulicznice, wiadra plastikowe



Liczymy na Wasze wsparcie Legioniści!"