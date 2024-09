Koszykówka

Dwie drużyny Legii zagrają w EYBL

Wtorek, 17 września 2024 r. 08:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwie młodzieżowe drużyny koszykarskiej Legii Warszawa w sezonie 2024/25 zagrają w EYBL czyli European Youth Basketball League - najbardziej prestiżowej liga młodzieżowej w Europie, w której grają drużyny z 38 krajów. Do rywalizacji w EYBL przystąpią zespoły Akademii Koszykówki Legii do lat 14 i 16.



Nasz zespół kadetów (U-16) zagra w grupie C, w której, w trakcie dwóch turniejów, legionistów czeka osiem spotkań. Rywalami legionistów będą Crew Basket Ischia (Włochy), Lettera 22 Ivrea (Włochy), CSKA Sofia (Bułgaria), MAFC Budapeszt (Węgry), Stellazzurra Budapeszt (Węgry), Oppsal Panthers Oslo (Norwegia), Stiinta Bukareszt (Rumunia), Dan Dacian Bukareszt (Rumunia), Talata Basketball Academy Kopenhaga (Dania) i UBSC Juniors Graz (Austria). Pierwszy turniej sezonu zasadniczego rozegrany zostanie w dniach 19-22 września w Budapeszcie, a drugi w dniach 9-12 stycznia w Bukareszcie. Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozgrywane są Super Finał oraz Challenge Cup. W Super Finale występuje 16 najlepszych zespołów sezonu zasadniczego, drużyny sklasyfikowane niżej mogą zagrać w Challenge Cup.



Terminarz spotkań Legii Warszawa U16 (19-22.09, Budapeszt):

19.09 g. 16:00 Legia Warszawa - Stiinta Bukareszt

20.09 g. 09:00 Legia Warszawa - Stellazzurra Budapeszt

21.09 g. 09:00 Legia Warszawa - UBSC Juniors Graz

22.09 g. 15:00 Legia Warszawa - MAFC Budapeszt



Koszykarska Legia U-14 zagra w grupie D, w której mierzyć się będzie z: ABA Legnano (Włochy), Roseto Academy (Włochy), Dan Dacian Bukareszt (Rumunia), London Elite (Wlk. Brytania), RIM Basket Koszyce (Słowacja), i Vienna UTD (Austria). Terminarz poznamy niebawem.



Transmisje meczów EYBL można śledzić na Youtube.