III liga: Legia II Warszawa 4-1 GKS Bełchatów

W 5. minucie padła bramka dla Legii. Mateusz Możdżeń dobrze znalazł się w polu karnym i pewnie wykorzystał podanie Mateusza Szczepaniaka z prawej strony boiska. W 7. minucie było już 2-0. Tym razem Możdżeń tak zagrał piłkę, że ta odbiła się jeszcze od rywala i spadła wprost pod nogi Jakuba Jędrasika, a ten pięknym uderzeniem posłał ją do bramki. W 13. minucie legioniści trafili w poprzeczkę. 5 minut później kontaktowe trafienie zanotował Patryk Pytlewski. Chwilę później goście byli o krok od wyrównania, ale dwóch zawodników w polu karnym nie zdołało zamknąć akcji i piłka wyszła za linię. W 25. minucie Szczepaniak podał do Adama Ryczkowskiego, który obrócił się z rywalem na plecach i dobrym strzałem w lewy róg umieścił piłkę w siatce. Po przerwie na boisku pojawił się Patryk Konik, który zmienił Viktora Karolaka. W 71. minucie drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył Mateusz Możdżeń. III liga: Legia II Warszawa 4-1 (3-1) GKS Bełchatów 1-0 - 5' Mateusz Możdżeń 2-0 - 7' Jakub Jędrasik 2-1 - 18' Patryk Pytlewski 3-1 - 25' Adam Ryczkowski 4-1 - 71' Mateusz Możdżeń Legia II: 1. Gabriel Kobylak, 2. Jan Leszczyński, 3. Viktor Karolak (46' 16. Patryk Konik), 4. Adam Mesjasz, 6. Jakub Adkonis (64' 32. Jakub Kisiel), 7. Jakub Jędrasik, 8. Maciej Saletra, 11. Adam Ryczkowski, 14. Mateusz Mozdżeń, 20. Oliwier Olewiński (86' 5. Rafał Boczoń), 27. Mateusz Szczepaniak (64' 21. Jakub Zbróg) GKS Bełchatów: 78. Kassyanowicz, 18. Sarnik, 5. Nowakowski, 4. Czerech, 16. Grzelak, 33. Wysiński (71' 10. Gryszkiewicz), 8. Golański, 24. Pytlewski (88' 3. Sewerynek), 17. Napołow (77' 30' Wroński), 9. Kwaczreliszwili (77' 21. Niklas), 7. Bartosiak (77' 11. Woźniakowski) żółte kartki: Adkonis Tabela, wyniki i terminarz III ligi

W zaległym meczu 7. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z GKS-em Bełchatów 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili 3-1. Kolejne spotkanie rozegrają w niedzielę, 29 września o godz. 12:00 z Pelikanem Łowicz.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.