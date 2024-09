III liga: Legia II Warszawa 2-1 Pelikan Łowicz. Piąta wygrana z rzędu

W 31. minucie żółtą kartką za faul w polu karnym ukarany został Marek Grądzki. Do piłki podszedł Jakub Adkonis i pewnym uderzeniem zamienił rzut karny na bramkę. W 57. minucie drugą bramkę dla Legii zdobył Jordan Majchrzak po podaniu Mateusza Szczepaniaka. W 64. minucie kontaktową bramkę ładnym uderzeniem strzelił Patryk Czarnowski. III liga: Legia II Warszawa 2-1 (1-0) Pelikan Łowicz 1-0 - 31' Jakub Adkonis (k) 2-0 - 57' Jordan Majchrzak 2-1 - 64' Patryk Czarnowski Legia II: 1. Jakub Zieliński, 3. Viktor Karolak (73' 16. Patryk Konik), 4. Adam Mesjasz, 6. Jakub Adkonis, 7. Jakub Jędrasik, 8. Maciej Saletra, 9. Jordan Majchrzak (63' 11. Adam Ryczkowski), 14. Mateusz Możdżeń (86' 32. Jakub Kisiel), 20. Oliwier Olewiński, 25. Mateusz Szczepaniak (73' 18. Michał Kucharczyk), 28. Bartosz Dembek Pelikan: 24. Mateusz Wlazłowski, 4. Bartosz Winkler, 5. Jakub Kłąb, 7. Adrian Olpiński (58' 6. Bartosz Woder), 9. Patryk Czarnowski, 10. Piotr Basiuk (75' 20. Mikołaj Jasiński), 11. Kacper Falkowski (83' 17. Antoni Ślazewicz), 14. Marek Grądzki, 16. Sebastian Starbała (83' 15. Bartosz Gapys), 17. Ernest Kurzawa (58' 21. Bartosz Dziemidowicz), 25. Jakub Pawlicki żółte kartki: Karolak, Jędrasik - Winkler, Grądzki, Olpiński Tabela, wyniki i terminarz III ligi

W meczu 10. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Pelikanem Łowicz 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Jakuba Adkonisa z rzutu karnego. To piąta wygrana stołecznego zespołu z rzędu. Kolejne spotkanie rozegrają 5 października o godz. 15, na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

