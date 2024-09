Analiza

Punkty po meczu z Rakowem Częstochowa

Wtorek, 17 września 2024 r. 11:23 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Test oblany; sami sobie strzelamy; nie ma Kapustki – nie ma grania; na jedno tempo; bez jaj - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa.



1. Test oblany

„W przerwie reprezentacyjnej działaliśmy kompleksowo. Poprawialiśmy praktycznie każdą fazę gry. Wreszcie mieliśmy czas, aby solidnie poćwiczyć i przeprowadzić dłuższe jednostki treningowe. Pracowaliśmy nad formacjami, funkcjonowaniem całej drużyny, stałymi fragmentami gry (…) Ten okres jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu, że jesteśmy świetnym zespołem pod względem relacji, zrozumienia między zawodnikami i wiary w to, co robimy. To dla nas niezwykle ważne” – mówił trener Goncalo Feio przed meczem z Rakowem.